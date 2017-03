Joyeux désordre au casting genevois d’un télé-crochet

Dans les couloirs, des bambins jouent, pleurent ou mangent leur goûter. Bienvenue au Bubbles Club de la place des Alpes, nouveau centre de sport et de divertissement pour enfants. Au milieu de cette ambiance de crèche, certains se concentrent, assis sur le banc en face d’une grande salle de jeu, qui sert d’audition en ce vendredi soir. C’est qu’y a lieu la dernière sélection en terre genevoise des participants à l’émission La France a un incroyable talent, diffusée sur M6. Enfants et adultes se préparent donc à présenter un extrait de deux minutes et demie de leur violon d’Ingres.

Danseuse, pianiste et magicien

Comme il se doit, les deux «casteurs» ont trois quarts d’heure de retard. On patiente dans les couloirs. Victoria, 12 ans, vêtue d’un justaucorps rouge et argent, répète son enchaînement. Sa pointe de pied tape à chaque déplié-jeté le tambourin qu’elle tend au-dessus de sa tête. Fière et grave, sa mère confie qu’elle est l’ambassadrice d’une marque russe de chaussons de danse, et nous indique quels sites résument le travail de sa fille.

Nicolas Comi, 12 ans également, a les yeux qui s’illuminent derrière ses lunettes bleues quand il évoque «le grand bonheur» qu’il ressent à jouer du piano. Compositeur et joueur virtuose – sa mère nous le prouve fissa grâce à une vidéo de son fils sur YouTube, où il interprète effectivement la Fantaisie-Impromptu de Chopin comme un grand soliste –, il présente à l’audition un morceau du chanteur pop Justin Bieber, tout de même amélioré par une variation de son cru. «Moi, je préfère le classique, mais il fallait absolument quelque chose de moderne…» nous souffle-t-il. Fiers, ses deux parents l’accompagnent, ainsi que son producteur – le gamin a déjà enregistré un album.

«Je dois partir, c’est shabbat!»

Bruit de beat box à gauche. Le groupe fribourgeois de chant a capella Vox 7 est en plein échauffement. «Y a quoi dans la cage, y a quoi?» Plus loin, la colombe du magicien intrigue les enfants.

«J’espère qu’ils vont bientôt arriver, je dois absolument partir à 18 h 15, c’est shabbat!» nous souffle Margalith, humoriste genevoise de 41 ans, son élégant chapeau noir vissé sur le crâne. «J’ai fait des premières parties de Gad Elmaleh à Paris à l’époque, mais j’ai dû renoncer à ma carrière car je ne peux pas me produire le vendredi soir. Respecter le shabbat est trop important pour moi.» Heureusement pour Margalith, les sélectionneurs débarquent enfin. La comédienne présente son sketch, une caricature de femme riche qui cherche l’amour sur Tinder. «Alors, ça vous a plu?» demande-t-elle au duo qui l’examine. «Oh, nous on ne fait que filmer, et on envoie le tout aux jurés, qui choisissent après le visionnage.» S’ensuivent les questions d’usage, «Pourquoi souhaitez-vous participer à l’émission? N’oubliez pas de reformuler la question dans votre réponse.»

Entre ensuite le Sésame Crew, soit une vingtaine d’adolescents, en grande majorité des filles à tresses plaquées, et trois garçons. Tous portent un T-shirt blanc coupé en deux, un pantalon noir, des baskets et arborent une larme d’argent maquillée sur la joue. La house crache ses basses et le groupe, tout sourire, commence à danser énergiquement. Côté style, on passe du twerk au popping, avec un petit esprit spectacle de pyramides.

Combien seront-ils à participer à la prochaine sélection à Paris? On n’en saura guère plus. «L’émission vous donnera une réponse début mai, positive ou négative», assurent les deux recruteurs.

(TDG)