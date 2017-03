Jean Mohr se raconte au fil de son itinéraire photographique

L’âge a embrumé son regard de lac clair et entravé son pas de baroudeur planétaire. Mais il reste à Jean Mohr tous ses souvenirs de photographe, magnifiquement documentés à travers l’objectif du troisième œil qu’il a promené avec humanité dans ce que le XXe siècle a compté de zones d’ombre et de lumière.

Avec Ses images, l’espace Cyril Kobler rend un hommage éclectique à cet autoproclamé «peintre défroqué», né à Genève en septembre 1925. Déplorant le manque de mise en valeur, dans sa ville natale, du travail d’un grand capteur d’instants, le galeriste lui a proposé une exposition rétrospective. «Jean a tout de suite dit oui, sourit Cyril Kobler. Mais il m’a demandé de venir choisir dans ses cartons.» Quelque 35 photos en noir et blanc ont été sorties de l’immense collection de négatifs pour être exposées au format 30x40 à Chêne-Bourg. L’accrochage, organisé de façon aléatoire, aurait probablement supporté un peu d’ordonnancement.

Secrète beauté des choses

Pris en Suisse ou au gré des nombreux voyages de cet infatigable arpenteur du globe – il l’a souvent sillonné pour le compte d’organisations humanitaires –, les clichés témoignent de la vision à la fois incisive et compassionnelle du Genevois. Son acuité révèle la secrète beauté des choses, celée dans les gestes humbles du quotidien comme au cœur des tragédies de l’histoire.

Jean Mohr a choisi quelques-unes de ses prises de vue pour les commenter. En racontant ses images, c’est aussi des pans de lui qu’il confesse. Lors d’un reportage humanitaire au Pakistan oriental, dans les années 60, il immortalise une très jeune accouchée, allongée avec son bébé sur un lit de fortune. Derrière eux, le mur crépi de moisissures dit la misère; mère et enfant irradient pourtant de douceur et de sérénité. «Cette scène m’a beaucoup touché. Je suis très sensible à la maternité et aux enfants.» Agé de 2 ans et demi, le plus jeune des petits-fils du nonagénaire fera la preuve de cette affirmation peu après l’entretien, en se réfugiant d’un air complice sur les genoux de son grand-père.

«Et j’avais l’impression d’être bien reçu, poursuit-il. J’ai toujours trouvé essentiel qu’une certaine complicité s’installe entre mes sujets et moi. Même si, parfois, je suis passé outre, dans des cérémonies politiques par exemple, ou en photographiant des gens qui avaient quelque chose à se reprocher.»

Car Jean Mohr le reconnaît aussi: quand une photo s’impose, il faut la prendre, même si l’on sait qu’elle ne sera pas publiée. En 1966, il se rend à New York pour un projet de livre basé sur ses «écoles buissonnières», comme il appelle ses flâneries visuelles. De passage à Harlem, il provoque la curiosité et un brin d’agitation au sein d’un groupe d’écoliers. «La venue d’un photographe demande un peu de contestation, badine-t-il. Par jeu, l’un des gamins m’a menacé avec son pistolet factice. Je savais que l’éditeur refuserait une telle image, mais il me fallait la mettre en boîte.»

Un an auparavant, Jean Mohr séjourne dans la ville indienne d’Aligarh, chez sa sœur. Il y réalise un de ses portraits les plus célèbres: la petite aveugle. Saisi à travers une moustiquaire, qui lui confère un grain un peu flou, le visage de la jeune fille apparaît sur le point de sourire, dans le cadre d’une fenêtre. «On m’avait averti que cette petite intouchable était très curieuse et risquait de me rendre visite. Un matin, elle a gratté à ma fenêtre. Pour communiquer avec elle, je me suis mis à imiter des cris d’animaux, explique le photographe, en hurlant soudain comme un loup, avec un réalisme saisissant. Au bout d’un moment, elle éclatait de rire. J’ai été très attristé d’apprendre, quelques années plus tard, qu’on l’avait mariée de force à un vieillard.»

Photos sans ambition

Pour clore ce survol d’une vie, le chasseur d’images genevois opte pour un cliché plus récent, fait en 1984 à Paris, sur lequel une passante chemine devant un mur émaillé de graffitis. «Ça me rappelle que j’aurais aimé être peintre et que j’ai étudié un an et demi à l’Académie Julian. Mais les remarques de mes camarades m’ont refroidi: ils me disaient que j’étais très habile, c’est mortel!» En revanche, il récolte une pluie d’éloges sur son petit carnet de photos. «Je les prenais sans aucune ambition, avec un appareil acheté à bas prix durant mes séjours au Moyen-Orient pour la Croix-Rouge. Il s’agissait surtout de tenir mes parents informés. Une photo vaut souvent dix pages de texte.»

Par bonheur, Jean Mohr écoutera ces encouragements. Durant près de soixante ans, il portera son regard sensible et perçant sur les êtres, qu’ils soient victimes de la guerre, musiciens ou paysans de montagne. Avec, pour seul garde-fou, ce précepte cardinal: «Rester fidèle à moi-même.»

«Ses images, Jean Mohr» Jusqu’au 23 mars à l’Espace Cyril Kobler, 52bis, rue de Genève, 1225 Chêne-Bourg. Ma, me, je 14 h 30-18 h et sur rdv. www.cyril-kobler.com

