Il était une fois le théâtre radiophonique

Jean Vigny est sans doute le doyen des comédiens suisses romands. «Un doyen inactif», tient à préciser cet homme de belle prestance, qui nous reçoit dans son appartement genevois. «J’ai fait 60 ans de théâtre et je n’ai plus ni l’envie ni la possibilité de pratiquer mon métier» constate, serein, celui qui est entré sur scène juste après la guerre et qui a terminé sa carrière en 1993 déjà.

S’il n’est plus sous le feu des projecteurs pour donner la réplique à son ami François Simon, à Madeleine Robinson ou à Annie Girardot, si sa voix ne résonne plus dans les studios d’enregistrement de la Radio suisse romande, dont il fit les beaux soirs, cet aîné à la mémoire prodigieuse n’est pas pour autant tourné vers le passé. Question technologies, il est de ce temps: il maîtrise l’ordinateur mieux que certains jeunots et il est, comme eux, actif sur les réseaux sociaux!

Un être bicéphale

Faut dire qu’avant d’être comédien, Jean Vigny a suivi une formation d’ingénieur dans un institut technique français. Jeune cadre, il a même œuvré à la construction d’énormes enregistreurs. Des engins qui tiennent aujourd’hui dans le creux de la main… Il garde de sa vie d’ingénieur ce besoin de faire des prototypes en électronique. D’où ces fraiseuse, perceuse et tour mécanique qui occupent un coin de sa chambre, pas loin de ses écrans d’ordinateur et d’une trousse à outils. «Je suis bicéphale», lâche-t-il dans un grand sourire.

Car le théâtre le titille depuis toujours. «J’ai eu le courage de quitter vers 25 ans une profession qui m’offrait une paie confortable et de tenir tête à ma mère, qui voyait mes études théâtrales d’un fort mauvais œil. Heureusement, j’ai tenu bon et j’ai eu une vie formidable! C’est pourquoi je dis aux jeunes: «Faites un métier qui vous plaît, qui répond à un désir profond. Autrement, c’est une vie perdue.»

La sienne, il l’a bien remplie! Ses 97 ans passés ne peuvent donc se résumer en quelques lignes. Il faudrait pouvoir l’écouter raconter ses dix ans passés à la Comédie de Genève, les débuts du Théâtre de Poche, avec William Jacques, Gribouille, les émissions satiriques à la radio, les représentations de fin d’année au Grand Théâtre ou la création du syndicat des comédiens. Et puis le cinéma, avec Chabrol ou André Cayatte, et les téléfilms. «J’ai eu le bonheur également de travailler à Paris pendant dix-sept ans et de jouer un rôle magnifique avec Madeleine Robinson.»

Un homme de parole

Jean Vigny le reconnaît volontiers, il adore s’exprimer. «La parole, c’est mon arme! J’aime utiliser l’impertinence avec un peu d’humour pour taquiner les gens qui se prennent un peu trop au sérieux…» Il manie aussi la langue française avec un certain bonheur, ce qui lui permet d’écrire quelques textes qu’il met en ondes. Enfin, il joue et a appris aux plus jeunes les ficelles du métier au Conservatoire de Genève.

«Le public dit souvent d’un comédien apprécié: «Oh, comme il se met bien dans la peau d’un personnage.» Mais ça n’existe pas. Jamais un comédien ne se met dans la peau d’un autre! Il peut seulement en éprouver les sentiments, donner à croire que…»

Jean Vigny se rappelle ainsi avoir dit un jour à un élève qui surjouait une scène: «Notre métier, ce n’est pas de montrer, c’est de cacher. Encore faut-il qu’il y ait quelque chose à dissimuler. Mais il faut éviter à tout prix d’en faire trop!»

Le théâtre radiophonique

Ce n’est donc pas pour rien que le doyen des comédiens romands a la passion du théâtre radiophonique. Un art qu’il entend réhabiliter. «Le film vous impose tout. La radio, elle, laisse la place à l’imaginaire. L’auditeur peut se représenter le personnage, l’ambiance, les décors, les costumes. Tout est ouvert.»

Or ces pièces radiophoniques ont disparu des grilles. Ne restent que les feuilletons TV, lardés de publicités, décevants. «Or, comme le dit Eugène Ionesco, la vérité est dans l’imaginaire! Seule la radio permet d’y accéder, quand il n’y a plus rien d’autre que le son d’une voix pour raconter une histoire.»

En plus de sa passion pour le théâtre radiophonique, le comédien œuvre actuellement à mettre des vidéos et des images sur des textes de sa main. C’est qu’il faut bien s’occuper pour combattre la solitude. Ou du moins l’apprivoiser. «Ma femme est morte et je n’arrive pas à combler ce vide… J’ai eu cinquante-sept ans de mariage fusionnel avec Marine Vigny, qui fut professeure de piano au Conservatoire. C’était une très belle union!» En sa mémoire, le veuf inconsolable a créé il y a trois ans la Fondation Marine Vigny, qui vient en aide à de jeunes pianistes talentueux ayant des difficultés financières.

L’amour, toujours

«On me parle souvent de mon âge parce que j’ai passé 97 ans. J’ai l’habitude de répondre que ce ne sont pas les années qui font l’âge. C’est une question de disposition d’esprit. J’essaie de pratiquer un aphorisme de Schopenhauer qui dit: «Pour l’homme, il y a trois choses qui comptent: ce qu’il est, ce qu’il a et ce qu’il représente.» Le malheur veut que l’on fasse tout à l’envers. Or la solitude me donne aujourd’hui une ouverture sur moi-même, pour savoir enfin qui je suis. Et c’est étonnant à quel point on peut vivre longtemps sans véritablement bien se connaître…»

Pour ce comédien qui se souvient avec une précision absolue des événements remontant jusqu’à sa tendre enfance, sa vie lui semble être d’une longueur absolue. «C’est une accumulation gigantesque de choses qui se présentent à mon esprit quand je regarde mon existence. Mais elle me paraît aussi d’une brièveté terrible! En conclusion, j’aimerais dire qu’une seule chose compte dans la vie. C’est l’amour. Tout le reste est aléatoire!

