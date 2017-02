Hodler, Vallotton et Amiet: un legs exceptionnel pour le MAH

Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit deux peintures de Félix Vallotton, une de Ferdinand Hodler et une de Cuno Amiet. Une surprise totale pour le Musée d'art et d'histoire que ce legs effectué par l'avocat genevois Jean Clostre, décédé en juin 2016. Grand amateur de musique, collectionneur, mécène, il avait été membre de Société des Amis du Musée d’art et d’histoire et du Bureau de la Société des Arts de Genève. Les quatre huiles sur toile, pièces maîtresses de sa collection, figuraient en bonne place dans son salon.

Au Musée d'art et d'histoire, ils sont réunis dans l'un des cabinets de l'étage beaux-arts. Sur la paroi de gauche dialoguent deux représentations d'arbres: le Petit cognassier d'Amiet de 1936 et les Marronniers au bord du chemin de Hodler, peints autour de 1889 et retravaillés vers 1905. Au milieu, La Cagne et le Baou, très beau paysage stylisé, réalisé au sud de la France par Vallotton en 1922. Et à droite, du même auteur, l’intrigante nature morte Anémones et mandarines de 1914. A terme, le quatuor sera séparé pour rejoindre les salles consacrées à chacun de ces trois artistes, les plus importants peintres suisses du tournant du XXe siècle.

Développement suit. (TDG)