Genève se souvient de Violeta Parra

Violeta Parra est considérée aujourd’hui comme un monument de la chanson populaire latino-américaine. Chanteuse, compositrice, brodeuse, céramiste et peintre cette artiste chilienne née en 1917 fait l’objet cette année de nombreux hommages, à l’occasion du 100e anniversaire de sa naissance. A Genève, une plaque commémorative a été dévoilée ce mardi 28 mars, en présence de la présidente de la République du Chili, Michelle Bachelet, de passage dans notre ville, de deux ministres chiliens et de MM. Longchamp et Hodgers, conseillers d’Etat.

Le lieu choisi pour recevoir cette plaque est le Collège Voltaire, car l’artiste a vécu en 1963 et 1964 dans une maison aujourd’hui disparue, à l’angle de rue Voltaire et de la rue du Vuache. Dévoilée sur la terrasse du Collège vidé de ses occupants pour des raisons de sécurité, la plaque sera fixée ces tout prochains jours à gauche en entrant côté rue Voltaire, sur la grille de clôture de l’établissement.

Rue du Vuache, vêtue de sa jupe de "huasa" (paysanne chilienne), Violeta tenait maison ouverte, quand elle ne descendait pas chercher son Gilbert dans les bistrots du quartier. Elle était venue à Genève avec ce jeune Suisse rencontré au Chili, qui était clarinettiste et joueur de "quena", cette flûte andine dont il savait si bien se servir pour charmer Violeta.

Gilbert Favre fut le grand amour de la courte vie de Violeta. Le disque "En Ginebra" témoigne par son titre des années genevoises de la grande artiste. La célèbre chanson "Gracias a la vida", que reprendront après elle Mercedes Sosa, Joan Baez et Elis Regina, fait référence aux années de bonheur partagées avec le musicien suisse. Leur rupture, en 1966, lorsque Favre déménagea en Bolivie, devait la marquer profondément et lui inspirer un autre de ses titres les plus connus, "Run Run Se Fue Pa’l Norte".

Comme on aurait aimé être là, ce samedi de mars 1963 au Théâtre de la Cour Saint-Pierre. Violeta Parra et son ensemble chilien y donnaient un concert mémorable. La salle n’était pas pleine, mais la critique enthousiaste. Ce spectacle a «le grand mérite de ne jamais céder, si peu que ce soit, aux impératifs de ce soi-disant folklore sud-américain qui a, depuis longtemps, envahi les music-halls du mon entier», commentait l'envoyé du "Journal de Genève". Quatre ans plus tard, Violeta Parra se donnait la mort à Santiago, le 5 février 1967. Elle avait 49 ans. (TDG)