Gaston au sommet de la gaffe depuis 1957

Gaston reprend des couleurs et s'annonce dans un film

Avec trente millions d’albums vendus depuis sa création, Gaston fait partie des valeurs sûres de la bande dessinée. Mais comment entretenir la flamme d’une série dont le dernier gag inédit remonte au 25 juin 1991? En premier lieu, par une ribambelle de rééditions. A l’occasion des soixante ans du gaffeur, Dupuis, son éditeur, publie L’anniv’ de Lagaffe, une compilation de ses meilleurs gags. Et annonce pour le 7 avril un luxueux coffret reprenant en 22 volumes truffés d’inédits la carrière de notre héros dans l’ordre chronologique. Bonus: les planches des albums ont été «remastérisées». Autrement dit, recoloriées.



Aux pinceaux, ou plutôt à la tablette graphique, un proche de Franquin, le Belge Frédéric Jannin, 60 ans. «Oui, j’ai le même âge que Gaston, à quelques semaines près», rigole l’intéressé au bout du fil. Dessinateur, mais aussi humoriste et musicien, homme de radio et de télévision. Jannin a participé au fameux Trombone illustré lancé par Franquin et Delporte en 1977, avant d’illustrer l’éphémère série Arnest Ringard et la taupe Augraphie, sur des scénarios du même duo. Depuis sept ans, il a entrepris un véritable travail de restauration des œuvres de celui qui fut son modèle, avant de devenir son ami. «Franquin était souvent très déçu par la mise en couleurs de ses planches. La technique d’impression laissait alors à désirer. Par ailleurs, au fil des réimpressions, la photogravure a perdu en qualité. Les traits ont été altérés, se sont empâtés ou au contraire allégés à l’excès. J’essaie de revenir aux intentions premières de Franquin.»



Requinqué, Gaston reprend des couleurs. Ne va-t-il pas les perdre en (re)débarquant au cinéma l’an prochain? Oui, le roi de la gaffe envahira le grand écran le 4 avril 2018, trente-sept ans après l’inénarrable Fais gaffe à la gaffe, un pur navet tourné par Paul Boujenah, le frère de Michel Boujenah. On ne rit pas, l’affaire paraît des plus sérieuses, filmée cette fois par Pierre-François Martin-Laval, ex de la troupe des Robins des Bois et réalisateur des Profs. Au casting, le jeune Théo Fernandez (Les Tuche), 18 ans, dans le rôle de Gaston. L’humoriste Alison Wheeler interprétera Mademoiselle Jeanne, Arnaud Ducret l’agent Longtarin et Jérôme Commandeur le colérique M. de Mesmaeker. Quant au rôle de Prunelle, c’est Pierre-François Martin-Laval lui-même qui s’en chargera. Qu’attendre de ce long-métrage coproduit notamment par TF1? «Hum, c’est délicat», estime Frédéric Jannin. «Respecter l’univers de Lagaffe s’apparente à la quadrature du cercle. Gaston représente une époque. On pourrait envisager une série à la Mad Men montrant la vie de bureau entre 1957 et 1990. Mais ce ne sera pas le cas. Excepté pour des motifs commerciaux – toucher les jeunes spectateurs – je ne vois pas trop l’intérêt de ce projet.»



Pour relancer ou maintenir l’intérêt envers un héros créé plusieurs décennies auparavant, divers moyens restent envisageables. En premier lieu, le dessin animé. Transposé depuis 2009 à la télévision à travers une série d’animation comptant pour l’heure 78 épisodes de sept minutes, le Lagaffe du petit écran ne démérite pas mais semble avoir perdu une bonne partie de son âme. Idem pour Gastoon, une tentative avortée de série BD mettant en scène en 2011 et 2012 le petit-neveu de Gaston.



Reste la reprise pure et simple du personnage. Faut-il redonner vie à Gaston, comme d’autres auteurs l’ont fait avec Astérix, Lucky Luke ou Blake et Mortimer? Sur ce point, Frédéric Jannin est formel: «Franquin ne le souhaitait pas. Il ne tenait absolument pas à ce que Gaston survive après lui.» PH.M





«L’anniv’ de Lagaffe», par Franquin et Jidéhem. Ed Dupuis, 56 p.