Entre théâtre noir et chandelier, «Place au spectacle!» épate

Pour le commun des mortels, un lustre sert à éclairer une pièce. Mais la danseuse Emily Kinch préfère s’en servir comme d’un trapèze afin d’effectuer d’impressionnantes figures dans les airs, en petite tenue à dentelles. Charlie Plaçais, lui, utilise la baignoire dans laquelle il se trempe comme accessoire pour son numéro de sangles aériennes, où il exhibe sa plastique impeccable dans un faisceau d’éclaboussures.

Pas de doute, la 8e édition de Place au spectacle! met l’accent sur le côté sexy. Mais ce n’est de loin pas le seul atout de ce show entre cirque et cabaret, qui se distingue par la variété de ses artistes internationaux. On y verra par exemple un couple de patineurs à roulettes tournoyant sur eux-mêmes à une vitesse folle. Des danseurs ornés d’une profusion de plumes et de couleurs. Ou encore un marionnettiste qui manie ses créatures de bois avec tant de dextérité qu’elles semblent vivantes.

En direct, rien de mieux

«Je sélectionne les numéros selon trois critères: il faut qu’ils provoquent l’admiration, qu’ils fassent rire et qu’ils soient beaux, explique Fred Serex, créateur de Place au spectacle! Ensuite, il s’agit d’équilibrer et donner un rythme à l’ensemble pour que le public ne s’ennuie pas un instant.»

Parmi les prestations phares de 2017 figure celle des Chapeaux Blancs. Le duo revisite la technique tchèque du théâtre noir, qui recourt aux ultraviolets pour créer des effets visuels spectaculaires et poétiques. Sur fond noir, les personnages et les objets phosphorescents volent dans les airs, disparaissent et réapparaissent comme par magie.

Avec ses numéros de main à main et de jonglage, la famille Messoudi s’illustrera de deux manières, tout aussi impressionnantes l’une que l’autre. Le père Messoudi y sera fort occupé, puisque dans le premier, il portera notamment ses trois fils en équilibre en même temps, et dans le deuxième, il se fera enlever ses lunettes et son chapeau à coups de massue de jonglage!

Prometteurs ou confirmés, plusieurs de ces talents sont passés dans des émissions comme Le plus grand cabaret du monde ou La Grande-Bretagne a du talent. «Mais les voir en vrai, ce n’est pas du tout la même chose, assure Fred Serex. Surtout dans une petite salle comme le Casino-Théâtre, où il existe une grande proximité avec les spectateurs.»

La maison du bonheur

Cette année, pour la première fois, une histoire servira de fil rouge aux différentes performances. Celle d’un reporter rêveur, incarné par le jeune comique britannique Emilion Delbosq, peinant à trouver sa place au milieu de la grande ville et la foule de travailleurs effrénés. Heureusement, il découvre une maison remplie d’artistes qui le comble de bonheur… et le public avec lui!

«Place au spectacle!» Ve 10 mars à 20 h 30 et sa 11 mars à 14 h 30 et 20 h 30 au Casino-Théâtre, rue de Carouge 42. Infos et billets: www.place-au-spectacle.ch

