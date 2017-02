Entre art et science, les champignons œuvrent à la dépollution d’un édifice

Aurait-on pénétré dans l’officine d’un savant se livrant à quelque fantasque expérience? Sur une table circulaire, une quinzaine de fioles emplies d’un liquide vert plus ou moins phosphorescent sont reliées par des sondes à un grand tuyau central, lequel court au plafond avant de recracher de l’air un peu plus loin. Intitulée Plastes, l’installation des architectes Valentin Kunik et Guillaume de Morsier est la première et surprenante vision offerte au visiteur de La Sémiosphère du Commun, exposition qui sera vernie mardi 21 février dans l’espace du même nom, à la rue des Bains.

A la croisée des arts et des sciences, ce projet mûri par l’association Utopiana entend tisser des liens entre les champs culturels et ceux qui traitent de phénomènes naturels. Avec, dans le rôle de l’agent de liaison, les champignons, et dans celui du cobaye, le Bâtiment d’art contemporain (BAC). «L’idée de la Sémiosphère est née dans cet espace du Commun, dont les pavés de bois, au sol, sont pleins de métaux lourds et d’hydrocarbures», explique Anna Barseghian, artiste et cofondatrice d’Utopiana, qui s’intéresse notamment aux méthodes alternatives de décontamination. En 2015, l’association propose à la Ville de Genève d’organiser in situ la dépollution partielle du plancher sous la forme d’une intervention artistique, en utilisant les champignons comme collaborateurs créatifs.

Ressources réparatrices du vivant

Utopiana n’étant pas une entreprise certifiée, la requête a été refusée par les autorités. Mais elle a abouti à une réflexion culturelle passionnante sur le rôle – bien souvent néfaste – de l’homme sur son environnement, sur les ressources réparatrices du vivant et l’intelligence des processus de symbiose. En vue de «faire émerger de nouveaux paradigmes dans la grande question environnementale», Anna Barseghian a invité chercheurs et artistes à explorer des voies de guérison pour notre écosystème.

Le dispositif de Kunik et de Morsier est donc non seulement esthétiquement réfléchi, mais sert aussi à la remédiation biologique de l’air: les flacons sont des photo-bioréacteurs contenant des algues collectées autour du BAC (place du Cirque, parc de Bastions, Arve) et qui, au fur et à mesure de leur croissance, vont purifier l’atmosphère de l’espace d’exposition.

A cette architecture vivante et évolutive répondent les Chromatographies d’Emanuela Ascari. La jeune artiste italienne tire d’une méthode d’analyse des sols utilisée en agriculture biodynamique de menus dessins en forme de cercles, traduction visuelle de la qualité d’échantillons de terre glanés dans divers coins du canton et qui reposent dans de petits sachets, sous le paysage d’images.

Ailleurs, ce sont des démarches scientifiques qui sont à l’œuvre. Avec Chaos Fungorum, un minilaboratoire en verre rempli de mégots, Marion Neumann démontre par exemple l’expertise du pleurote, capable de briser et de recycler les filtres de cigarettes en deux mois. Une série d’ateliers et de conférences complète le programme de La Sémiosphère du Commun, afin de percer au mieux les arcanes de la sphère fongique.

