Egypte: découverte d'une cité vieille de 7'000 ans

Des archéologues ont découvert une cité et un cimetière antiques en Egypte datant de 5300 avant Jésus-Christ, a annoncé mercredi le ministère des Antiquités.

La cité et la nécropole --abritant vraisemblablement des hauts fonctionnaires-- ont été découvertes en Haute-Egypte à quelque 400 mètres du temple de Séti 1er dans la cité antique d'Abydos, a affirmé le ministre Mahmoud Afifi. Elles dateraient de 5316 av. JC.

Les archéologues ont découvert des huttes, de la poterie et des outils en pierre, a-t-il précisé.

Il a également fait état de la découverte lors des fouilles de 15 grandes tombes --certaines même plus grandes que les tombes royales à Abydos-- suggérant qu'elles abritaient les corps de figures importantes.

Chute du tourisme

«Cette découverte pourrait éclairer de nombreuses informations sur l'histoire d'Abydos», souligne M. Afifi cité par un communiqué de son ministère.

Située à 550 km environ au sud du Caire et célèbre dans l'antiquité pour avoir abrité le tombeau d'Osiris, le dieu des morts, le site prédynastique d'Abydos est connu pour ses temples, notamment celui de Séti 1er et ses nécropoles.

L'Egypte regorge de sites archéologiques antiques qui ont longtemps attiré des millions de touristes, mais les visiteurs se font de plus en plus rares ces dernières années en raison de l'instabilité politique et des attaques djihadistes . (afp/nxp)