Echec d'un recours contre la loi d'aide au cinéma

Le Tribunal fédéral (TF) a débouté vendredi deux producteurs et réalisateurs indépendants. Ces deux recourants avaient attaqué une loi genevoise accordant une aide financière de près de deux millions par année, entre 2013 et 2016, à la Fondation romande pour le cinéma «Cinéforom».

Les deux professionnels déploraient l'absence d'un droit de recours contre les attributions d'aide financière décidées par la fondation de droit privé «Cinéforom». Ils plaidaient pour un mécanisme juridique efficace contre les conflits d'intérêts.

Soupçons de favoritisme

Selon les recourants, l'absence d'un tel mécanisme ne permettrait pas d'écarter certains soupçons de favoritisme. Cette lacune serait contraire aux droits fondamentaux et violerait les principes d'égalité de traitement et de liberté d'expression ainsi que le droit à une procédure équitable.

A l'issue d'une audience publique, la Deuxième cour de droit public a écarté leurs griefs. Selon les juges majoritaires, les garanties de procédure existent bel et bien. Les bénéficiaires potentiels d'aide financière pour le cinéma disposent d'une protection juridique suffisante en matière d'octroi de subventions par «Cinéforom».

Action civile et plainte

Les bénéficiaires potentiellement concernés peuvent former une action civile et une plainte devant l'Autorité de surveillance des fondations.

Deux juges minoritaires étaient favorables à l'admission du recours. Selon eux, les garanties offertes par le droit régissant les fondations sont lacunaires, de même que celles qui prévoient un accès au juge civil.

«Cinéforom» a été créée en 2011 par les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, ainsi que par les villes de Genève et Lausanne. Cette fondation a pour objectif d'encourager la création cinématographique en Suisse romande et est notamment financée par les collectivités publiques susmentionnées. (ats/nxp)