Direction bicéphale à la nouvelle Comédie, nom de code: DMNK

Un tandem pour diriger la Comédie! La Fondation d'art dramatique a tranché: le metteur en scène vaudois Denis Maillefer et l'actrice genevoise Natacha Koutchoumov prendront dès cet été les rênes de l'institution genevoise, succédant à Hervé Loichemol.

Exit la metteure en scène belge Anne-Cécile Vandalem, après les éjections précédentes de l'administrateur parisien Christian Longchamp ou de l'artiste soleurois Stefan Kaegi, doté d'une solide reconnaissance internationale. La Fondation d'art dramatique de Genève, au terme d'une procédure lancée au printemps 2016, a préféré favoriser des artistes du cru, jeunes, respectant la parité sexuelle, jouissant de nombreux contacts avec les plus prestigieux programmateurs et metteurs en scène à l'échelle européenne.

Leur projet? Après leur entrée en fonction à plein temps le 1er juillet prochain, ils accompagneront la saison 2017-2018 déjà programmée par le directeur en partance Hervé Loichemol. Ils auront ensuite à concocter leur propre saison pour l'année suivante, et à assurer l'ouverture de la nouvelle comédie en hiver 2019. Leur mandat de six ans pourra être renouvelé pour une durée maximale de 4 ans. En tant qu'artistes, ils seront amenés à proposer leurs propres créations au public, après une initiale période de transition.

Les défis sont nombreux, en plus d'incarner le projet culturel majeur de notre cité en ce début de XXIe siècle. Concrètement, l'actrice genevoise et le metteur en scène vaudois vont constituer un Ensemble de 9 acteurs confirmés et 5 émergents, tous locaux -Ensemble salarié, et destiné à animer de façon permanente les lieux de la nouvelle Comédie. Leur mandat de deux ans renouvelables n'empêchera nullement d'engager d'autres comédiens ponctuellement, puisque le budget laissera une marge de 40% attribuable à des talents de passage. Au total, l'institution devrait employer une soixantaine de personnes.

Autre point fort de la nouvelle mission: axer la programmation sur la pluridisciplinarité des arts vivants. Le directeur de l'Association pour la danse contemporaine, Claude Ratzé, a déjà été approché. Avec de nombreuses coproductions en ligne de mire, la collaboration avec des artistes internationaux sous forme de créations exploitant les deux scènes de l'institution sera également un point fort. L'accent sur le public, son accueil, son accompagnement, ne sera évidemment pas négligé non plus, puisqu'un café-restaurant chaleureux s'implantera au sein du théâtre, servant de poumon au coeur d'un quartier en plein essor. (TDG)