Des Gauguin et des Picasso en veux-tu? En voilà!

Une échappée parisienne ne serait pas complète en ce début d’année sans un détour par la Fondation Louis Vuitton, coloriée par Daniel Buren depuis mai dernier. Cette tunique d’Arlequin vaut à elle seule l’excursion jusqu’au Bois de Boulogne, mais ce sont d’autres palettes qui nous attirent cette fois en lisière du Jardin d’Acclimatation, et un rendez-vous, honoré in extremis, avec Sergueï Ivanovitch Chtchoukine.

Ce collectionneur, né à Moscou en 1854, réunit au cours de son existence les toiles des plus grands artistes de chaque courant pictural du début du XXe siècle européen. Richissime homme d’affaires, passionné d’art moderne et collectionneur acharné, il achète, jusqu’à sa mort à Paris en 1936, les œuvres d’une constellation éblouissante de peintres encore méconnus. Il pressent, avant tout le monde ou presque, Degas, Monet, Cézanne, Matisse, Gauguin et Picasso.

Collection nationalisée par les Bolchéviques

En 1908, il ouvre au public les portes de sa demeure moscovite, le palais Troubetskoï, dans lequel il a aménagé une galerie d’art. Dix ans plus tard, fuyant les Bolchéviques, Chtchoukine s’exile en Suisse, avant de s’installer en France. Sa formidable collection, qui compte 274 pièces, est alors nationalisée. Unie à celle d’un autre grand amateur d’art russe, Ivan Morozov, elle habite les cimaises du Musée national d’art moderne occidental, avant d’être divisée et répartie entre l’Ermitage de Leningrad et le Musée d’Etat des beaux-arts Pouchkine de Moscou sur ordre de Staline en 1948.

A la Fondation Louis Vuitton, Icônes de l’art moderne se déploie sur 14 salles. Honneur à Chtchoukine, l’exposition s’ouvre sur une série d’autoportraits et de portraits signés Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Picasso et Derain. Par la volonté du collectionneur, elle dessine une ligne du temps des mouvements artistiques du XXe siècle. Deux représentations du mécène peint par Xan Krohn, accrochées parmi les visages de ceux qu’il admirait tant, sont une façon pour Chtchoukine «de signer sa collection», si l’on en croit Anne Baldassari, commissaire de l’exposition parisienne.

Fabuleuse iconostase de Gauguin

S’il fallait faire un choix, confessons une émotion particulière face aux onze toiles de Gauguin réunies dans la salle 6. Elles appartiennent à un ensemble de 16 tableaux acquis par Chtchoukine entre 1904 et 1910, qui ont pour dénominateur commun des représentations chrétiennes: la Nativité, l’Annonciation, la Vierge à l’Enfant ou la Fuite en Egypte, version Tahiti. Cette formidable «iconostase» - comme l’on nommée les critiques d’art - ornait un mur entier de la salle à manger du palais Troubetskoï, comme le veut la tradition orthodoxe. L’iconostase divise en effet l’espace en deux: d’un côté ceux qui communiquent avec le divin - pour Chtchoukine, les peintres -, de l’autre ceux qui sont les spectateurs de ses manifestations - les amateurs d’art. A admirer d’urgence d’ici le 20 février.

«Icônes de l’art moderne. La collection Chtchoukine» jusqu’au 20 février à la Fondation Louis Vuitton, 8, avenue du Mahatma Gandhi, Bois de Boulogne, Paris. Infos sur www.fondationlouisvuitton.fr

(TDG)