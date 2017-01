Darksite, 20 ans de Web au service de la culture alternative

Darksite, DKS pour les intimes, fête ses 20 ans d’existence. Cette plate-forme gratuite et sans publicité héberge nombre d’artistes et associations du cru, une centaine au total, majoritairement culturelles, souvent associées à la scène alternative. Tels le centre culturel autogéré L’Usine, le groupe de blues Hell’s Kitchen ou encore la troupe de théâtre Zanco.

Un outil simple et ciblé

Gratuit et sans pub? Ce choix tient à l’indépendance totale de Darksite. «En développant notre propre plate-forme, nous restons en marge du marché, explique Porcus, pilier du site depuis ses débuts. Nous ne sommes pas un site de commerce en ligne, ce qui n’empêche les personnes hébergées de vendre leurs propres productions. Darksite est autofinancé par les cotisations de ses membres et les revenus des soirées de soutien.» Ainsi de ce premier événement pour marquer les 20 ans, vendredi à l’Ecurie de l’Îlot 13, avec trois groupes genevois à l’affiche: le ska punk d’Alcosynthic, le rock psyché de M.A.D.S. et le rap d’Atblak.

Darksite attire de plus en plus de monde, note Olive, autre figure de la maison. Quand bien même les sites hébergés sont moins actifs depuis l’avènement des réseaux sociaux. A l’exception notable de Ladecadanse, agenda en ligne particulièrement exhaustif sur la vie nocturne genevoise, dont la popularité n’a cessé de croître depuis son lancement en 2003. «Tout le monde ne fréquente pas assidûment les réseaux sociaux, constate encore Porcus. Facebook, par exemple, est surchargé d’informations pas toujours pertinentes. Nombre d’utilisateurs préfèrent au contraire un outil simple et ciblé.»

Darksite, 20 ans L’Ecurie de l’Ilôt 13, rue de Montbrillant 14, ve 6 jan, 21 h. Prix libre. Avec Alcosynthic, M.A.D.S. et Atblak.

(TDG)