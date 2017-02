Dans le son des eighties, Fishbach se vautre avec un plaisir coupable

L’hiver est encore là, les soirées frisquettes et longues. Fishbach, entre amis au coin du feu, c’est le gage d’une chaude première écoute. «Là, Jeanne Mas!» – «Ici, Desireless!» – «Le début d’Ella, elle l’a, de France Gall!» – «Au fait, Rose Laurens, elle est devenue quoi?» On déroule les douze titres d’A ta merci comme un joyeux blind test scintillant de références aux années 1980. Pire (ou mieux, c’est selon): aux eighties de la variété française, cette drôle de chose perdue quelque part dans l’éther du bon goût, dans le souvenir difficile de Jean-Pierre Mader, de Jean-Luc Lahaye ou Julie Pietri.

Fishbach y nage en plein avec sa pop glacée, hiératique, montée sur synthétiseurs ou jetée dans des guitares bardées de plus d’effets qu’un Minitel possédait de touches. L’instrument usuel d’une décennie «branchée» ne représente sans doute qu’une image pour Flora Fischbach, tout comme la musique pop de cette période qu’elle n’a pas vécue — elle a vu le jour dans les Ardennes en 1991, l’année du Nevermind de Nirvana, le disque qui devait solder l’hédonisme sans complexes et les productions opulentes d’une décade de fric et de frime.

Mais la roue tourne. Elle rythme ces cycles que l’on analyse doctement par le concept de postmodernité, où les codes d’une période sont lus, décryptés et utilisés avec un recul inédit par la génération suivante, qui crée sur le mode de la citation plutôt que sur celui de l’invention. Ce qui permet aux Inrockuptibles, les garants français de la doxa musicale, de trouver du génie dans Fishbach là où ils ne voyaient que boue populacière dans les singles de Jeanne Mas. Sic transit, et toutes ces sortes de choses.

Carrousel de références

Flora Fischbach, elle, se fiche de savoir si elle est effectivement «la plus grande révélation française après Christine and The Queens», comme le promet Le Monde. «Je ne sais pas ce que sont le bon et le mauvais goût», affirme-t-elle pour se dédouaner par avance de l’inévitable critique. Plouc, les aiguilles de synthés qui piquent le derme du Meilleur de la fête? Putassières, les harmonies qui propulsent sur la lune le refrain d’Un autre que moi? Opportunistes, les références si proches de leur original qu’on dirait des hommages? Indochine (Eternité), Françoise Hardy (Un beau langage), Rita Mitsouko (Le château)… Comme un carrousel de fête foraine, l’album déploie la bande-son eighties avec un brio admirable.

Et la question se pose alors, incarnée par l’absence de complexes de la jeune chanteuse: vaut-il mieux savoir pourquoi Fear of Music de Talking Heads est un disque de grande qualité (mais qu’on ne ressent jamais le besoin d’écouter) ou sentir que Forever Young, d’Alphaville, est une chanson qui nous transporte malgré son infâme solo final de fausse trompette? A l’écoute hypnotique d’Un autre que moi, on ne réfléchit pas plus loin. Le timbre de Fishbach a beau en rappeler dix autres, sa façon de croquer dans sa pop saisit à l’estomac. Son culot l’impose en individu hors de la masse. Son néoromantisme languide cueille les sens et lui permet d’oser des paroles comme «j’attendrai mille ans mon garçon» et des titres comme Invisible désintégration de l’univers.

L’approche live du groupe, visible dans ses vidéos, promet une version tout en nerfs (mais pas épurée) du disque, avec une chanteuse lacérant sa guitare d’à-coups électriques vicelards. Loin du produit pop, clairement. «Fishbach permet à Flora d’être beaucoup moins gentille sur scène qu’elle ne l’est dans la vie.» Après Grand Blanc dans le sillage de Taxi Girl et Minuit dans le giron (familial!) des Rita Mitsouko, Fishbach est le nouveau beau suiveur à suivre sans se poser (trop) de questions. (TDG)