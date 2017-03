Conquête de l’espace et ségrégation raciale au menu d’un film subtil

Lorsqu’on est surdoué en mathématiques et qu’on travaille à la NASA, être femme et noire demeure un sacré handicap dans l’Amérique discriminatoire du début des années 60. Katherine Goble va en faire l’expérience. Calculatrice de génie – elle cite la liste des nombres premiers et résoud des équations du deuxième degré à l’âge de cinq ans –, elle se voit confier un poste dans un groupe de recherches supervisant le lancement du premier engin spatial comportant un Américain à son bord. Mais ses collègues blancs l’ignorent, elle n’a pas le droit d’utiliser la même cafetière qu’eux, elle doit parcourir des kilomètres pour se rendre aux seules toilettes réservées aux Noires de tout le site, on refuse d’apposer son nom aux rapports qu’elle rédige et elle n’a pas même le droit de participer aux séances qui l’impliquent. Le problème, c’est qu’elle est la meilleure. Et que c’est grâce à ses calculs (et accessoirement à cette bonne vieille méthode d’Euler) que ce premier vol spatial sera finalement possible.

Les figures de l’ombre (Hidden Figures) de Ted Melfi se base sur une histoire vraie, et à travers le destin de trois amies travaillant au départ dans le même bureau de la NASA, le film fait une sorte de bilan intermédiaire sur l’histoire de la ségrégation raciale. En cela, cette fiction d’un classicisme irréprochable (respect de la reconstitution, dramaturgie éprouvée) opère la liaison entre la grande histoire et les destins individuels. Selon un schéma préétabli, l’alternance entre séquences familiales ou sentimentales et les scènes purement scientifiques relatant le quotidien survolté d’une NASA en pleine ébullition, car en concurrence avec les Russes dans la course à la conquête de l’espace, rythme parfaitement un récit dont l’intensité ne retombe jamais.

Katherine, Dorothy et Mary, incarnées par ces trois formidables comédiennes que sont Taraji P. Henson, Octavia Spencer et Janelle Monae, prennent corps dans un film racontant leurs souffrances individuelles et leur victoire collective. Le tout est saupoudré d’un certain humour, voire d’une causticité discrète et bienvenue. Pour preuve, citons les séquences avec Kirsten Dunst, dans le rôle d’une supérieure hiérarchique au racisme ambigu mais vachard, qui suggère l’ambiance délétère de cette Amérique puritaine et intraitable d’avant la fin de la ségrégation.

Les figures de l’ombre, allusion à ces Noires parquées au sous-sol de l’aile ouest du site, là où les autres ne vont pas, possède la charge émotionnelle des biopics réussis. Sa sortie (hier) pour la journée des droits des femmes est d’ailleurs tout sauf un hasard.

Arena/Balexert/Rex Cote: ***

(TDG)