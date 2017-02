Cinéaste culte japonais, Seijun Suzuki s’est éteint

Sans les circuits indépendants tels que le Grütli ou le Spoutnik, et sans un festival comme Black Movie, le cinéphile genevois aurait de la peine à connaître Seijun Suzuki. C’est par un simple communiqué que la Nikkatsu, son ancien studio, a annoncé son décès, survenu le 13 février à la suite d’une maladie pulmonaire. Il avait 93 ans.

Sa filmographie est pléthorique, et force est de constater que sur un peu plus de cinquante titres, nous n’avons dû en voir que trois ou quatre. Ce natif de Tokyo fait donc ses premiers pas en 1954 pour la Nikkatsu. Le régime y est strict, sur le modèle des studios hollywoodiens, et les réalisateurs doivent tourner de trois à cinq longs-métrages par an. Mais la personnalité de ce spécialiste de la série B dérange. Dans Le vagabond de Tokyo (1966), il transcende ainsi les contraintes du polar par un onirisme affirmé. Son film suivant, La marque du tueur (1967), provoque la rupture avec la Nikkatsu. Une stylisation extrême ainsi qu’une tendance au baroque et à une forme d’érotisme esthétisant provoquent la colère de ses producteurs, qui finissent par le congédier. Les conséquences sont rudes. Durant dix ans, le cinéaste, banni des studios, ne peut rien tourner.

Il opère son retour en 1977 mais ne tournera plus que dix films. Parmi ceux-ci, son chef-d’œuvre, Zigeunerweisen (1980), primé à Berlin cette année-là. Le film reste hélas pratiquement invisible depuis. Comme la plupart des autres Suzuki. La reconnaissance tardive de ce cinéaste culte, on la doit à des auteurs comme Tarantino, Jarmusch, Kitano ou, plus récemment, Damien Chazelle. Un hommage à Suzuki dans un prochain festival ne serait pas du luxe.

(TDG)