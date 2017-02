Cindy Van Acker brise les digues

Sans surprise, au lendemain de pareille création, Cindy Van Acker carbure aux médicaments à haute dose pour soigner sa grippe. A l’autre bout du téléphone, la voix enrouée de la chorégraphe belgo-genevoise n’en exprime pas moins un vaillant enthousiasme: «Quoique malade, je suis portée par cette très belle aventure. Pendant tout le processus de création, j’ai pu travailler à mon rythme, avec des danseurs spécialement investis. Sans jamais me mettre la pression, le directeur du Ballet du Grand Théâtre de Genève, Philippe Cohen, était lui aussi très présent tout au long du travail.»

Elle a de quoi être à la fois fatiguée et galvanisée, l’artiste. Donné mercredi en ouverture des Journées de danse contemporaine suisse (JDCS), son Elementen III – Blazing Wreck («Flamboyante épave») fend notamment les flots en ce qu’il étend la pratique encore ponctuelle des collaborations entre chorégraphe indépendant et ensemble institutionnel. En effet, après Elementen I – Room, qu’elle a conçu l’an dernier pour le Ballet de Lorraine, Cindy Van Acker répond ici à une commande passée par le susdit Ballet du Grand Théâtre. Si elle entendait recruter la totalité de la compagnie (une parité de 22 garçons et filles), l’une des danseuses a dû lui faire faux bond pour cause de grossesse. «Il m’a fallu lâcher l’idée du 11 + 11 et composer avec une nouvelle donne, car il était impossible de la remplacer», raconte la créatrice. «En fonction des propositions des programmateurs suisses et étrangers présents au BFM, j’espère qu’on pourra réintégrer l’absente lors de nos tournées futures», ajoute-t-elle.

Les maths et les docks

L’addition arithmétique ne tombe pas du ciel. Eprise d’abstraction, Cindy Van Acker consacre son cycle Elementen aux théorèmes et axiomes d’Euclide. Sa pièce Anechoic, elle, alignait déjà, en 2014, une rangée de 52 interprètes dont la gestuelle obéissait à une loi des probabilités aussi précise que mystérieuse. Quant au présent Blazing Wreck, son inspiration tangue entre ambiance portuaire et épure mathématique.

La rouille, les cargos, les dockers et le brise-lames, elle les imagine à l’écoute de la musique électronique de Mika Vainio, dans les distorsions métalliques de laquelle elle ancre cette nouvelle réalisation. Son association avec le sculpteur de sons finlandais – membre du duo Pan Sonic – ne date pas d’hier, puisque la chorégraphe lui doit les pièces Kernel (2007), Lanx et Nixe (2009), puis Diffraction (2011) . Ici, les fracas de containers et autres mugissements industriels motivent aussi bien la scénographie que la teneur en testostérone du projet.

Onze modules blancs en forme de croix tridimensionnelles barrent le fond de scène avant d’être repoussés vers le public, puis, plus tard, disloqués: cette jetée éclairée tour à tour de lumière blanche ou orangée plante le décor. Devant, derrière ou au milieu, les corps musculeux de marins danseurs échappés de chez Fassbinder et son film Querelle. Les mouvements plus langoureux des femmes du port n’interviendront que dans un second temps.

Chromosomes X et Y

Quant à l’univers scientifique, il s’accommode de la même apparence de blocs géométriques. Mais on le traque également dans les bras tendus en l’air, les jambes écartées, les dos pliés, les tailles inclinées, les reptations heurtées, les roulements saccadés. Toutes postures chorégraphiques qui évoquent, à choix, des lettres d’alphabet, des formules de physique ou les chromosomes d’un caryotype – avec priorité accordée aux sexuels X et Y. Dans l’esprit rigoureux d’une Cindy Van Acker, ces particules élémentaires sont à l’humain ce que le feu, l’air, la terre et l’eau sont à la nature.

Dans les fauteuils du BFM, qui accueillaient, entre autres, les 600 invités de la biennale, certains ont pu juger insuffisante la virtuosité exigée de la part des danseurs. D’aucuns ont estimé que Blazing Wreck souffrait de longueurs quand il ne se contentait pas d’illustrer la narration musicale de Mika Vainio. Aussi la réception, si elle comprenait applaudissements et acclamations, n’a pas fait trembler le sol.

L’ovation aurait pourtant été amplement méritée, si l’on pense aux défis que relève cette coproduction du Grand Théâtre, de l’Association pour la danse contemporaine (ADC) et de la Compagnie Greffe fondée par Van Acker. Oxymore vivant alliant l’avant-garde et l’institution, mais aussi le corporel et le non-figuratif, la minutie et la puissance, Elementen III a le souffle d’un chef-d’œuvre. Au terme d’un spectacle qui lorgne parfois le combat guerrier ou le duel d’escrime, la chorégraphe réconcilie son monde au sommet d’une digue mentale: ses 21 danseurs viennent se percher sur les angles comme autant d’oiseaux de mer – voire, qui sait, de migrants échoués.

Journées de danse contemporaine suisse Dans douze lieux genevois, jusqu’au 4 fév., programme sur www.swissdancedays.ch, billetterie sur www.antigel.ch (TDG)