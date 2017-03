Bruno Todeschini aime s’impliquer corps et âme

Il y a peu de comédiens capables d’un tel sens de l’engagement. Bruno Todeschini est de ceux-là. Ses choix ne sont jamais le fruit du hasard et ne relèvent surtout pas de cet opportunisme calculateur dont certains acteurs font preuve. Sette giorni, le nouveau long-métrage de Rolando Colla, en fournit la preuve. Tourné il y a trois ans, le film se divise en sept journées précédant un mariage, et sur une île formant une sorte de huis clos. Ivan (Bruno Todeschini) et Chiara (Alessia Barela) s’y rencontrent pour une histoire d’amour apparemment sans issue qui se déroule en parallèle avec les préparatifs du mariage.

«J’ai lu le scénario et j’ai adoré, commente l’acteur franco-suisse, qui vit désormais entre Genève et Paris. J’ai d’ailleurs tout de suite su qu’il était pour moi. Mais ce n’était pas acquis. Il a fallu faire des essais à Paris, ce qui n’est d’ordinaire pas trop mon truc. Cela génère du trac, une sorte d’angoisse qui monte. Il y avait d’ailleurs d’autres comédiens en lice.» «Moi aussi, j’ai tout de suite su que c’était Bruno qu’il me fallait, complète le réalisateur italo-suisse Rolando Colla. Mais j’ai aussi demandé son avis à sa future partenaire. Et puis je lui ai fait faire une scène de danse, pour voir comment il bougeait.» Pourtant, Colla a mis trois semaines avant d’avertir Bruno de sa décision. «Personnellement, je ne m’implique pas à ce point dans chaque film. Si le metteur en scène ne s’implique pas, par exemple, il ne peut pas exiger d’un acteur, ou de n’importe qui sur le plateau, de s’impliquer à sa place. C’est logique. Dans le cas contraire, lorsque je me donne entièrement, de jour comme de nuit. Et même de dos. Un comédien comme Michel Piccoli est bon de dos, si vous l’observez. Donc je ne m’investis pas si on me trompe. Il ne faut pas oublier que les comédiens vivent à travers le désir des autres. D’où certains refus, qui ont sans doute conditionné ma carrière. Si on se fourvoie trop, on finit par se perdre. Et je me demande toujours ce que penseraient les grands metteurs en scène avec lesquels j’ai travaillé, Patrice Chéreau, Jacques Rivette, et quelques autres, s’ils me voyaient dans de mauvais films. Ils m’ont tous tellement fait évoluer.»

Aujourd’hui, Bruno Todeschini inclut Rolando Colla dans cette liste. L’osmose qui s’est instaurée entre le comédien et son réalisateur est bien réelle. «Le rapport que j’entretiens avec les films que j’ai faits est à géométrie variable. Sans parler des pièces et des productions télé. Sur les quelques 120 films que j’ai tournés, il y en a certains que j’ai oubliés. D’autres que je n’ai jamais vus. Pour l’instant, il y a certains films de Patrice Chéreau, comme Son frère, que je ne peux pas revoir. Sa disparition est trop récente (ndlr: il est décédé en 2013). J’attends d’être un peu plus vieux pour cela. Je peux en revanche visionner à nouveau ceux qui sont plus choraux, comme La Reine Margot ou Ceux qui m’aiment prendront le train.»

L’actualité de Bruno Todeschini, ce sera bientôt le prochain film d’Arnaud Desplechin, cinéaste avec qui il a déjà travaillé. «Lui aussi, c’est une référence, conclut le comédien.»

Les Scala Cote: **

(TDG)