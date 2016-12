Avec «Stomp», balais, caddies et poubelles se transforment en percussions

Faire de la musique avec des poubelles, des seaux, des tuyaux, des caddies de supermarché ou des éviers: tel est le défi qu’a brillamment relevé Stomp. A travers le monde, 17 millions de personnes ont vu ce spectacle sans paroles où de jeunes gens jouent des percussions avec tout ce qui leur tombe sous la main, manient avec humour balais, outils et bâtons, tapent des mains et des pieds en chœur, et exécutent des chorégraphies élaborées. Le tout dégage une belle énergie.

Un succès à la longévité impressionnante, puisqu’il fête ses 25 ans en 2016. Sa tournée anniversaire se termine à Genève, où Stomp est programmé jusqu’au 8 janvier. Pour l’un des participants du spectacle, il s’agit d’une consécration: le Genevois Daniel Leveillé, 22 ans, a intégré depuis quelques mois le show qui l’émerveille depuis son enfance. «C’est un rêve qui devient réalité, s’enthousiasme le jeune homme. Cette production, très prestigieuse, allie mouvement et rythme. L’idéal pour un danseur de claquettes comme moi!»

Stomp lui permet d’exploiter ses talents en danse et en musique, et d’en développer d’autres: «Il faut apprendre des rythmes complexes, s’approprier les accessoires utilisés, développer son personnage… Cela me plaît beaucoup. En plus, les autres artistes viennent de pays et de domaines artistiques variés, c’est très enrichissant.» Il apprécie également de prendre part à une grosse production, ce qui lui permet de se consacrer entièrement à son art, sans passer du temps sur la réalisation. «Tout ce qu’on nous demande, c’est de jouer.»

Multiple champion du monde de claquettes, Daniel Leveillé s’est produit à plusieurs reprises en solo, à Genève et ailleurs. Il a également participé à différents spectacles où il devait à la fois danser et incarner un rôle. Mais il n’était encore jamais monté sur la scène du Théâtre du Léman. «Un lieu comme celui-ci, c’est exceptionnel! J’ai beaucoup de chance. Stomp comporte tellement de nuances dans les percussions, le jeu, la danse et les relations avec les autres que je suis sûr de ne jamais m’ennuyer. Et le public non plus!»

«Stomp» Jusqu’au di 8 janvier au Théâtre du Léman. Billets: Fnac et Ticketcorner.

