Avec «Chez nous», Lucas Belvaux titille le Front national sans fracas

Toute ressemblance avec des personnes existantes n’est absolument pas fortuite. En représentant le RNP, ou Rassemblement national populaire, parti d’extrême droite fictif, s’implantant dans une commune du Pas-de-Calais, Lucas Belvaux s’est attiré les foudres du FN. Qui s’insurgeait et criait au scandale avant même que les lieutenants de Marine Le Pen n’aient visionné Chez nous. Mal leur en a pris, le film est beaucoup plus inoffensif que prévu. Non pas que la charge soit douce, au contraire, mais le schématisme de l’ensemble déjoue rapidement les intentions purement dénonciatrices du cinéaste belge.

A sa décharge, Chez nous est quelque part moins un film pour contrer le FN et sa montée que sur cette France ordinaire qui se laisse volontiers griser puis emporter par ces idéologies fondées sur la peur de l’autre. Belvaux réfute d’ailleurs l’idée d’avoir signé un film engagé ou de gauche. Emilie Dequenne, déjà dirigée par le cinéaste dans Pas son genre, qui dissertait aussi sur les clivages sociaux, mais plus subtilement, porte à nouveau sur ses épaules tout le poids du discours. Dans le rôle d’une jeune infirmière à domicile manipulée par un médecin (André Dussollier) pour se présenter aux élections municipales et devenir tête de liste du RNP, elle conjugue ingénuité et candeur. Et même si elle passe un peu trop aisément du côté de l’ennemi, elle capitalise relativement bien cette indolence qui pousse des proies dans les rets de la droite dure. Tout cela s’accompagne de petits coups de théâtre prévisibles – le passé nazillon de son amoureux, sa prise de conscience tardive – et de séquences convenues – ratonnade dans une cité.

Par instants, le film se fait plus nuancé, donc plus convaincant. Exemple avec cette scène de barbecue où le babil de quelques beaufs buveurs de bière provoque la colère froide d’une amie d’origine yougoslave. Ambiance délétère pour idées rances, Chez nous dévie ensuite vers un cinéma plus classique, lorgnant autant Chabrol que Boisset, pour ne citer que deux cinéastes qui abordèrent le même thème dans certains films. Quant à Catherine Jacob en Agnès Dorgelle, clone relatif de Marine Le Pen, qui n’occupe ici qu’un rôle secondaire, elle fait un peu du surplace, à la limite de la caricature.

Dès mercredi dans les salles Cote: **

(TDG)