Au bonheur des sens avec le Pregny Alp

Malgré de nouvelles notes et saveurs, l’esprit du Pregny Alp Festival (PAF) demeure. Après une édition un peu particulière en 2016 à l’occasion des 10 ans, retour à la normale pour la 11e, qui se tiendra ce samedi 5 août, à nouveau sur un seul jour. «Ce fut une grande réussite. C’était totalement nouveau pour nous et assez éprouvant d’un point de vue organisationnel de faire sur deux jours, mais dans l’ensemble, c’était un bel anniversaire», confie Julien Lafargue, responsable communication du PAF.

Cette expérience riche en enseignements a incité le comité d’organisation à rompre avec les habitudes et à passer du dimanche au samedi. L’avantage? «Avoir congé le lendemain permet aux gens de rester plus tard et, pour nous, c’est aussi plus facile pour les rangements», précise son frère Nicolas, président du comité.

Ce changement de jour rime aussi avec modification du programme! «Cela permet d’offrir des petits concerts la journée pour découvrir le folklore suisse et de proposer des concerts plus longs, d’une heure ou une heure et demie, le soir. On peut ainsi conserver une journée type du Pregny Alp avec des animations ainsi que de la musique folklorique suisse et, en même temps, profiter de la soirée un peu différemment», ajoute-t-il.

Figure emblématique

Autre nouveauté, la scène est désormais plus ouverte par rapport aux tentes. «On trouvait la mise en place trop cloîtrée et on a donc décidé de la revoir complètement», explique Julien Lafargue.

Quant aux papilles, elles ne sont pas en reste non plus! «On essaie toujours de prendre des produits du terroir, donc si possible genevois, ou qui ont trait à la Suisse. Cette année, on aura pour la première fois des tomates cerises labélisées Genève Région Terre Avenir, indique Nicolas Lafargue. Si du côté de la nourriture, les légumes arrivent, du côté des boissons, la carte s’étoffe. En plus de celle de la Brasserie des Murailles, les festivaliers pourront déguster la bière de la Brasserie du Virage. Deux nouveaux cépages, des vins un peu plus haut de gamme, font également leur apparition.

Naturellement, le festival ne se résume pas à une expérience culinaire. On franchit donc la barrière de rösti pour découvrir la tête d’affiche de cette 11e édition: Oesch’s die Dritten. Pour les connaisseurs de musique folklorique, ce nom paraîtra sans aucun doute familier. Pour les autres, c’est un nom à retenir! «C’est une figure emblématique de ce style et même LA référence, selon moi. Le fait que la yodleuse soit jeune contraste un peu avec les clichés vieillots. C’est un groupe qui bouge», raconte le président du comité. Déjà présente l’an dernier pour l’édition anniversaire, la famille bernoise revient pour fêter ses 20 ans d’existence.

Mais la programmation ne s’arrête pas là! Une compagnie de Neuchâtel fera résonner ses cors des Alpes et effectuera des lancers de drapeau. Quant au Jona Schwyzerörgeli-Club, il apportera une touche inédite à la journée. «C’est un ensemble assez grand, composé d’une vingtaine d’accordéonistes schwytzois. Je crois qu’on n’a jamais eu autant de musiciens sur scène à la fois», note Nicolas Lafargue. Avis aux amateurs de cet instrument, le spectacle s’annonce étonnant.

Balades à poney

Et les animations? Il y en aura pour tous les goûts. Le club de lutte suisse de Carouge effectuera des démonstrations et proposera des initiations pour celles et ceux qui n’ont pas froid aux yeux. Des balades à poney ainsi que la présence d’une basse-cour feront le bonheur des enfants.

Pregny Alp Festival Samedi 5 août, de 11 h à 23 h, route de Pregny 47, Pregny-Chambésy, entrée gratuite. Informations: pregny-alp.ch

(TDG)