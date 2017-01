Au Musée Ariana, la tasse célèbre le partage

Ornées de fleurs, de cœurs, de petits animaux ou sobrement uniformes, ramenées de pays voisins ou exotiques, exécutées à la main ou fabriquées de manière industrielle… La diversité des tasses disposées sur le sol d’une salle du Musée Ariana reflète celle des personnes qui les y ont déposées. Pendant tout le mois de décembre, les visiteurs de l’institution étaient encouragés à amener une de leurs tasses, accompagnée d’un petit mot. Ils bénéficiaient alors d’une entrée gratuite aux expositions temporaires.

En ce dimanche ensoleillé, le moment est venu d’effectuer le troc aux tasses. Une soixantaine de personnes se retrouvent pour l’occasion au premier étage autour d’Ana Quintero Pérez, collaboratrice scientifique. Elle est l’initiatrice de l’événement qui célèbre la fin de l’année 2016 et le début de la nouvelle, comme c’est la tradition au Musée Ariana. «Le plus beau, dans ce projet, ce sont les messages qui accompagnent les tasses», relève-t-elle.

En effet, les étiquettes attachées à chaque récipient ont de quoi interpeller leur lecteur. «Une petite tasse pour de grands moments de plaisir», annonce l’une. «Si vous choisissez cette tasse à café, ayez l’élégance de lever le petit doigt», glisse malicieusement l’autre. «Prenez bien soin de moi. J’ai contribué à ce que mon propriétaire ne boive que des infusions», souligne une troisième.

Des vœux et des histoires

La plupart adressent des vœux chaleureux au nouveau propriétaire de l’objet. Plusieurs racontent son histoire: une tasse peinte par une personne âgée et amenée par son aide-soignante, une autre rapportée d’Allemagne pendant la guerre par la grand-mère de sa propriétaire, une autre encore déposée à l’Ariana lors d’un rendez-vous amoureux… Certains messages comportent des invitations à partager un moment ensemble, et même plus si affinités!

Mais avant de procéder à l’échange proprement dit, Ana Quintero Pérez propose une visite guidée sur le thème de la tasse, baptisée La tasse a du bol. Serrés entre les vitrines, les visiteurs écoutent l’histoire du récipient qui a le bol comme ancêtre. «L’invention de la tasse est intimement liée à l’arrivée en Europe, au XVIIe siècle, des boissons exotiques qu’étaient le thé, le café et le chocolat, produits de luxe réservés à l’élite», explique-t-elle.

Ce court voyage mène du récipient en terre à usage unique, utilisé en Inde pour boire le thé, jusqu’à la précieuse vaisselle en porcelaine dont les Européens ne percent le secret qu’au XVIIIe siècle. En passant par les récipients importés de Chine, ceux réalisés en faïence en Europe pour imiter la porcelaine, et l’invention de l’anse afin de faciliter l’utilisation de la tasse et éviter de se brûler. Sans oublier la fabrication de récipients spécifiques pour chaque boisson, et l’addition de sucre et de lait destinée à satisfaire les goûts occidentaux!

On découvre au passage l’étonnante variété des 2058 tasses à thé, à café ou à chocolat des collections du Musée Ariana. Comme la tasse de poche, ou la tasse pour malade qui lui permet de boire sans en mettre partout. Ou encore cette tasse à moustache, destinée à empêcher les buveurs moustachus de se salir…

Pour faire connaissance

Vient ensuite le moment tant attendu: chacun examine les messages et choisit, parmi la centaine de tasses disposées au sol, celle avec laquelle il va repartir. L’ambiance est conviviale, les choix font naître des discussions entre voisins, mais aussi entre propriétaires et bénéficiaires. «J’aime beaucoup cette manière inédite de rencontrer des inconnus», s’enthousiasme Claudia. «Avec ces tasses, qui ont chacune une histoire, on prend un petit bout de la vie de quelqu’un d’autre», sourit Elena. Quant à Deyse, elle se réjouit d’avoir appris l’histoire de la tasse grâce à la visite, et de repartir avec un récipient apporté par une personne qu’elle apprécie.

Au bout de dix minutes, il ne reste plus sur le sol qu’une vingtaine de tasses. «Je ne pensais pas en prendre une, parce que je n’ai pas envie de m’encombrer, mais elles ont l’air si tristes, toutes seules…» déplore Serge. Pour prolonger l’échange, tout le monde se retrouve autour de la traditionnelle galette des rois. Et bien sûr, en buvant un thé ou un café dans sa nouvelle acquisition!

(TDG)