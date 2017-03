Au Casino-Théâtre, les rois de l’impro mettent le rire K.-O.

C’est un véritable exercice de haute voltige. Pas de temps mort durant le Mondial de catch impro. Lorsque le maître de jeu ouvre les feux, il faut que ça fuse et que les répliques jaillissent… Face à face, deux équipes de deux joueurs. Parlons plutôt de comédiens, vifs d’esprit, prompts à rebondir sur les propositions de leurs partenaires. Ces caïds de la tchatche proviennent de France, de Belgique, du Québec, et de Suisse bien sûr. Dès ce jeudi 16 mars, ils vont s’affronter pour le meilleur et pour le rire. De belles empoignades verbales en perspective, avant les finales de ce dimanche.

Défis à relever

«Le catch se situe uniquement au niveau du décorum. Les joueurs évoluent sur un ring, grimés, comme au catch. Un maître de jeu fait office d’arbitre. Pour le reste, c’est de l’impro», explique Tony Romaniello, organisateur de ces joutes endiablées. Afin de gagner les faveurs du nombreux public, appelé à voter pour son équipe favorite à l’aide de cartons bicolores, il s’agit de se montrer efficace, de prendre des risques et d’être inspiré. Sur la feuille de match concoctée par le maître de jeu, toutes sortes de défis qu’il s’agit de relever durant quarante-cinq minutes pleines d’intensité.

Parmi les grands classiques proposés aux catcheurs improvisateurs, celui dit du «doublage: des extraits de films sont projetés, sans le son, charge aux participants de recréer des dialogues, souvent décalés». Autre must: «le téléphone arabe». Un comédien mime un fait divers à un partenaire, qui le mime au suivant, et ainsi de suite. Le dernier de la chaîne doit exprimer verbalement ce qu’il a compris. Pas triste! Plus difficile, «l’alphabet» contraint chaque comédien à commencer ses répliques par une lettre bien précise, de A à Z. Exemples: Ah, il fait beau; ben oui; c’est génial… Arrivé à W ou à Y, ça se corse…

Dans un autre registre, le maître de jeu peut aussi demander aux participants de raconter une histoire à la façon d’un grand auteur: Molière, Shakespeare, Kafka, etc.

Quelles sont les qualités requises pour briller sur le ring? «Avant tout une bonne culture générale. On fait facilement référence à des événements récents», indique Tony Romaniello. Une connaissance extensive du théâtre classique constitue un atout, de même que le sens du rythme, la capacité de chanter et une certaine facilité à s’exprimer dans l’humour. De manière générale, il s’agit de jongler avec la langue française. «Le jeu de mots est très apprécié…»

Ni couronne ni trophée

Dès ce jeudi, accompagnés pour la première fois par un DJ, quatre binômes en décousent au Casino-Théâtre. Fringué façon hippie des années 70, le duo helvétique se compose de Julie Despriet et de Sarkis Ohanessian. Leur force? «Une belle complémentarité», assure l’organisateur du Mondial, qui les connaît depuis belle lurette. Face à eux, notamment, les tenants du titre, les Québécois Salomé Corbo et Frédéric Barbusci. Qui l’emportera? Au fond, peu importe. «Le but premier reste de produire un bon spectacle. L’aspect compétition reste secondaire.» Que gagne-t-on? Une citation tout à fait honorifique: champion du monde de catch impro, ça vous pose son homme (ou sa femme). Pour le reste, ni couronne ni trophée. «Même pas un verre à la fin du spectacle!» Ben mince alors…

Mondial Catch Impro Jusqu’au 19 mars, Casino-Théâtre, rue de Carouge 42. Qualifications jeudi, vendredi et samedi à 20 h. Deux matches de 45 minutes chaque soir. Dimanche, petite finale à 18 h, suivie de la grande finale. Réservations indispensables: www.catch-impro.ch (TDG)