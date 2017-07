Arcade Fire remue des fesses

Est-ce un hymne, un refrain grandiose, une chorale épique qui emportera l’adhésion? Ou la manière légère d’empiler les rythmes dansant, évocation directe de la saga disco, ABBA en tête, Blondie dans les bords, Prince en guise de paillettes. Et qui d’autres? Le funk malin de Talking Heads? Négatif. Win Butler et Régine Chassagne, couple similipunk présidant aux destinées d’Arcade Fire, n’ont pas l’extravagance de David Byrne, ni sa plume extralucide. Premier constat à l’écoute du 5e opus du groupe de Montréal, Everything Now: les références au passé, nombreuses, ici, concerne la forme plus que le fond.

Loin, très loin de ses débuts avec Funeral en 2004, autrement plus avant-gardiste que les albums suivants dans son habit sombre, ses orchestrations originales mêlant guitares stridentes, violons et chœur à l’unisson, l’Arcade Fire d’aujourd’hui, avec son étiquette de seul groupe «indie» capable de remplir des stades – une contradiction en soi –, n’a plus rien à voir avec cette scène alternative du Québec dont il est issu. Plus rien en commun avec cette effervescence créatrice initiée par leur compatriote Godspeed You! Black Emperor au mitan des années 1990.

Stylistique à gogo

Cela étant, la nouvelle livraison d’Arcade Fire, coproduite avec quelques stars bien en vue, Thomas Bangalter de Daft Punk et Steve Mackey de Pulp notamment, reste comestible. Mais pour des raisons qui appartiennent à l’histoire de la pop anglophone. Auquel cas, impossible de ne pas éviter les nombreuses comparaisons. D’entrée, le chant de Win Butler sur Everything Now (Continued) évoque les ultimes inventions de David Bowie, la mélancolie rentrée de son Blackstar. Bowie était un fan d’Arcade Fire; disparu en 2016, il mérite bien un hommage. Puis, Arcade Fire ouvre grand les vannes de ce disco d’antan: batterie aux quatre temps bien marqués, mélodie haut-perchée sur le piano, la chanson titre Everything Now joint au tempo dansant quelques guitares empruntées à U2, usant également des sons de bouteilles comme de flûtes (souvenir du Watermelon Man de Herbie Hancock,). Et le refrain va bon train, «Everything Now, Everything Now», tout, et maintenant!

Et après? Du funk pétillant il y a encore, sur Signs of Life et ses relents de Commodores remoulé rap, encore un souvenir façon The Sugarhill Gang. Et puis Creature Comfort, gros synthés baveux en guise de basse, ornés de clochettes tintinnabulantes. Il faut alors s‘en remettre au chant, et aux chœurs il va sans dire, pour se conforter dans l’idée qu’il s’agit bien d’Arcade Fire. Auquel cas, c’est vrai, les Canadiens sont facilement reconnaissables. Ce qui, en soi, constitue une marque de fabrique indiscutable. Et voilà même une touche de Wilco! Infinite_Content et sa country postmoderne, à ne pas confondre avec le titre venant juste avant, Infinite Content et son riff rock d’excités. Curieux Arcade Fire, qui en conçoit des vertes et des pas mûres. Même un truc reggae dub, Peter Pan secoué d’infrabasses sautillantes. De loin, l’un des titres les plus réussis. Suit droit derrière ce Chemistry qui ne dépareillerait pas chez Paul Simon, tempo modérément allègre tel un rocksteady malingre sur lequel quelques arrangeurs vicelards auraient greffé la guitare d’I Love Rock’n’Roll.

Faiblesse contemporaine

Hybride, voilà le mot qui convient. Arcade Fire est une chimère, une bestiole de carnaval, un répertoire de charivari cherchant à réunir la grande machinerie pop avec ses mélodies faciles, et l’orchestration boursouflée des expériences du rock progressif, et le chansonnier grêle des auteurs compositeurs interprètes en quête de sensations vraies.

Alors, on peut aussi bien couper net l’analyse, pour se laisser porter par l’allant même grotesque de cet appareil résolument à part. Et brailler «Everything Now, Everythnig Now» comme on reprend encore dans les boîtes de nuit ringardes «Dancing Queen, Young and Sweet, Only Seventeen». Pas besoin d’y croire, ni de s’y reconnaître. Arcade Fire, c’est l’écho d’un laisser-aller très contemporain.

Arcade Fire «Everything Now» (Sony)

(TDG)