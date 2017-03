Albertine joue avec la mode

Ciseaux en main, le regard aiguisé, elle déambule dans les galeries du Forum Meyrin. Discrètement élégante dans un camaïeu de gris en accord avec la météo ambiante, Albertine effectue d’ultimes retouches au cœur même de son exposition, Grand Défilé, à découvrir dès le vernissage de ce vendredi 3 mars. Aux côtés d’une cinquantaine de dessins superbes, représentatifs des thèmes abordés par la dessinatrice genevoise ces dernières années, elle dévoile une collection de douze robes. De vraies robes en tissu où s’harmonisent ses couleurs favorites, le rouge anglais (entre le brun et le rouille), le kaki, quelques roses salis, des bleus turquoise tutoyant des verts légèrement acides, un jaune chaleureux qui tire sur l’orange, sans oublier le noir, top classe.

Haute couture ludique

Pour Albertine, c’est une première. Bien sûr, l’illustratrice avait déjà abordé le domaine de la mode, qui la passionne, dans plusieurs de ses livres, à l’image de Grand Couturier Raphaël ou Les robes, tous deux parus à La Joie de lire. Et en 2015, au Salon du livre, elle avait confectionné huit somptueuses tuniques en papier mâché, mises en scène dans d’originales boules à neige géantes. Mais jamais encore elle n’avait créé d’authentiques vêtements et leurs accessoires, une sorte de haute couture ludique à son image, dont le point d’orgue sera constitué par un véritable défilé, le 23 mai prochain, au Forum Meyrin.

«Après le Salon du livre, j’ai eu envie d’aller plus loin, de faire vivre les vêtements en leur donnant une substance», explique Albertine au milieu d’un échantillon de ses livres, mis à disposition dans une des salles de l’expo. Pour concrétiser son rêve, la résidente de Dardagny s’est entourée d’une foule de collaboratrices. Parmi elles, la costumière Françoise Philippe, la scénographe Yvonne Harder, la chapelière carougeoise Zabo, sans oublier Johannita Mutter, coiffeuse et maquilleuse émérite.

L’atelier genevois de couture Label Créature et les étudiants en couture du Centre professionnel des arts de Genève (CFPAA) ont concrétisé ses élans graphiques. «Je suis venue avec mes dessins, qui ont été mis en volume. On a teint les tissus, sur lesquels j’ai peint différents motifs.» Albertine a aussi chiné seize paires de chaussures, qu’elle a customisées à sa façon, en y appliquant une peinture anglaise pour cuir, qui donne aux croquenots l’allure d’objets tout droits sortis de ses albums.

Menée parallèlement à l’adaptation en court-métrage de La femme canon, une bande dessinée cosignée en 2016 avec Germano Zullo, la mise sur pied de cette exposition a nécessité une bonne année de travail. «Un boulot monstrueux», assure Albertine, fière du résultat. «Cela me donne envie de continuer dans cette voie, de m’approcher du théâtre, autant au niveau des costumes que des décors.»

Détail inattendu

Attirée par le stylisme, Albertine apprécie dans le vêtement une certaine singularité. «Je suis sensible à la façon dont les gens de la rue s’habillent, j’aime bien le détail inattendu, l’allure qui trahit la personnalité.» Loin des diktats des marques, qui la laissent de marbre, elle constate que l’habillement réunit la plupart de ses questionnements par rapport à la couleur, au motif et à la forme. «La mode, je m’en inspire. Je joue avec. Je regarde des défilés sur YouTube, j’observe les codes en vigueur et en même temps je m’en éloigne. Je n’ai pas d’impératifs financiers. Juste l’envie de créer des objets en trois dimensions.»

«Grand Défilé, Albertine». Du 4 mars au 23 mai, galeries du Forum Meyrin, place des Cinq-Continents 1. Vernissage ve 3 mars à 18 h 30. Tous publics. Me-sa 14 h-18 h. Défilé ma 23 mai à 18 h 30 et 20 h 30.

(TDG)