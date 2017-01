A l’hôpital, la gravure genevoise affiche sa richesse

Aller voir une exposition à l’hôpital? L’idée n’est pas si saugrenue, surtout pendant cette période de vacances où la vie culturelle locale se met en pause. Car les Hôpitaux universitaires de Genève abritent de nombreuses œuvres d’art, destinées à mettre du baume au cœur aux patients et aux visiteurs.

Pas besoin d’enfiler un masque pour aller voir l’exposition temporaire actuelle à l’Hôpital cantonal, baptisée Vers le sud. Par contre, il faut se balader un peu pour trouver les œuvres: à gauche derrière l'accueil, dans le hall d’entrée, et dans l’Espace Opéra situé juste après les ascenseurs du rez-de-chaussée. Pas moins de sept membres de l’association Ge Grave, l’Atelier genevois de gravure, donnent à voir toute la diversité de leurs techniques.

La gravure sur cuivre, qui permet de travailler à la fois sur le trait et sur la surface, a la cote parmi les artistes. Emmanuel Mottu juxtapose des motifs variés, dans un esprit asiatique: végétaux, flamants roses, dragons, écriture, rose des vents ou immeubles. Jérémy Bajulaz associe hachures et zones ombrées dans de délicates natures mortes. In Young Moon joue avec la répétition de formes organiques. Et Cécile Koepfli tire le portrait de créatures imaginaires et pleines d’humour, comme la Grenouille à souhaits ou la Ginette des bois.

La gravure sur bois est exploitée avec sobriété par Nicolas Roman dans des motifs semi-abstraits, et par Marfa Indoukaeva qui décline formes géométriques simples et couleurs de base. On trouve aussi du monotype, un procédé d’impression unique que Pablo Osorio associe au pastel dans ses grandes compositions.

Cette belle exposition pourra peut-être donner des envies à son public. Car l’Atelier genevois de gravure, en plus d’être un lieu de travail pour artistes, organise des cours d’initiation. Un bon moyen d’entrer dans cet univers créatif sans limites…

«Vers le sud» jusqu’au 24 février à l’Hôpital cantonal, tous les jours de 8 h à 20 h. www.arthug.ch

(TDG)