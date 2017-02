A Berlin, Ours d’or et palmarès convenus

Rarement palmarès berlinois n’aura été accueilli avec une telle indifférence. Non pas en raison de la qualité des films, mais parce que les jurés ont démontré une volonté de saupoudrage presque agaçante dans sa prévisibilité. Forcément acclamé, l’Ours d’or, attribué à la Hongroise Ildiko Enyedi pour On Body and Soul, souvent donné comme favorite, rappelait surtout la tristesse d’un film qui semblait se complaire dans une imitation de cinéma d’auteur qu’on ne retrouve plus que dans les festivals.

C’est dans le contexte d’un abattoir qu’une étrange histoire s’y développe, portée par deux comédiens aussi bons que peu charismatiques et détachée des maux du monde qu’elle reflète pourtant par métaphore interposée. Le film n’est pas mauvais, présente même un sens du cadrage inattendu, mais qu’en attendre, qu’en espérer? Pas grand-chose, hélas. Au mieux un Ours, ce qu’il a remporté samedi soir.

Le talonnant de près, le Français Alain Gomis a reçu un Ours d’argent pour Félicité, portrait en creux d’un pays ravagé, le Congo, à travers celui d’une femme, mère et chanteuse qui doit se battre pour sauver son fils. Là encore, tout cela est honorable, mais jamais mémorable.

Les prix d’interprétation vont dans le même sens. Kim Minhee, égérie du dernier Hong Sangsoo, On the Beach at Night Alone, n’était pas le meilleur des choix. C’est elle que le jury, présidé par Verhoeven, a pourtant tenu à distinguer. Davantage mérité, celui du meilleur acteur revient à l’Autrichien Georg Friedrich, pour le très beau Helle Nächte de Thomas Arslan. On aurait pu aussi récompenser le comédien pour le fort drôle Wilde Maus de Josef Hader, dans lequel il tenait un second rôle. Mais non, même pas un mot sur le film. Cherchez la logique!

Résultat des courses, les deux meilleurs titres du concours, Mr. Long de Sabu et Una mujer fantastica de Sébastian Lelio, sont quasi absents de ce palmarès, le second recevant néanmoins un prix du scénario nullement immérité.

Tout cela n’a eu, il est vrai, aucune incidence sur la fréquentation, plus énorme que jamais cette année. Ni sur l’accueil réservé aux 403 films présentés dans l’ensemble des sections – hors Marché, bien sûr. Parmi ceux-ci, signalons la coproduction suisse Ghost Hunting, cofinancée par Akka Films, la société du Genevois Nicolas Wadimoff. Le film a reçu à Berlin le prix du meilleur documentaire, doté d’un chèque de 50 000 euros. (TDG)