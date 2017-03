«26 Minutes» se met au suisse allemand

L'émission «26 Minutes» des deux Vincent, Kucholl et Veillon, va prendre un ton résolument alémanique, à l'invitation de la SRF 1. Y sera notamment invitée la star de la musique populaire Melanie Oesch, ce qui a donné quelques moments savoureux, comme le raconte le Tages-Anzeiger.

Bien sûr, les deux Romands ont eu quelques problèmes avec la langue de Goethe. «Cette foutue langue», a pesté à plusieurs reprises Vincent Veillon, qui a buté plus d'une fois sur différents mots comme Jodelschlager. La prononciation correcte et la répétition se sont soldées à maintes occasions par des «merde!» retentissants.

«Chpetzial Zendung»

L'autre Vincent n'a pas été plus à son aise, comme le prouvaient ses incessantes bouffées sur sa cigarette électronique. Non, il n'était pas nerveux, a-t-il rectifié, mais il a eu peur, «vraiment peur» comme il l'a souligné. D'autant plus que cette fois, il ne pouvait pas improviser en cas d'urgence.

Le téléprompteur a été d'un grand secours et ce «26 Minutes» alémanique devient donc une «Chpetzial Zendung über den Zonderfall Schweiz». Avec d'autres phrases qui ont pris un tour phonétique pour être prononcées au mieux. Le Tages-Anzeiger salue quand même l'exploit des deux Romands qui sont parvenus à assurer toute l'émission dans une langue qu'aucun des deux ne parle.

Comme un lavage de cerveau

Tous deux ont également souligné à quel point la SRF est «cinglée» de leur avoir demandé de réaliser un tel spectacle. Et les deux Vincent l'ont été encore plus pour avoir accepté. Vincent Kucholl a avoué qu'il allait apprécier le moment lorsque tout est fini. «Le soulagement sera colossal». En outre, le studio à Zurich a accueilli bien plus de spectateurs que ce que l'émission propose en Suisse romande. «Bref, on ne peut que se planter, non?», a souligné Vincent Kucholl.

Pour Vincent Veillon, présenter l'émission en allemand a été comme un lavage de cerveau, une vraie torture. Il a répété à plusieurs fois ses lignes et à chaque fois qu'il les maîtrisait, il serrait le poing. Il n'a pas caché qu'il ne savait parfois pas ce qu'il disait...

Melanie Oesch ravie

Tous deux ont compté sur la sympathie du public alémanique, espérant qu'il saura leur pardonner leur aventure dans cette langue épineuse. D'autant qu'ils n'ont pas trop forcé le trait sur les Suisses allemands. L'émission a quand même connu des moments de détente, notamment lorsqu'il s'agissait de musique. Vincent Kucholl, comme leader du groupe Klaxon, a bien fait rigoler Melanie Oesch.

La superstar alémanique a beaucoup apprécié son passage et a laissé un petit mot gentil dans le livre d'or de «26 Minutes». Elle s'est même entretenue avec les deux Vincent à l'issue de l'émission. Et en français s'il vous plait. Mais elle a aussi reconnu qu'elle n'aurait jamais participé si elle avait dû parler en français...

Cette émission spéciale sera diffusée jeudi 30 mars à 22h25 sur SRF 1.

Le trailer sur SRF1

(nxp)