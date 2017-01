Une folle épopée à travers le désert

Le coup d’envoi du Dakar, donné le 2 janvier, a marqué le début de la première aventure de l’année. Son fondateur a tout risqué – mais n’était plus de ce monde lorsque la célèbre course a dû quitter l’Afrique pour l’Amérique du Sud. A l’époque, le Français Thierry Sabine est prêt à tout pour traverser des déserts à moto.

En 1977 déjà, le rallye Abidjan-Nice avait bien failli lui coûter la vie. Deux jours durant, il erra sans eau dans le désert libyen avant d’être retrouvé in extremis. Après une telle expérience, n’importe quelle personne normale aurait renoncé et repris son métier principal. Sabine était alors publicitaire.

Subjugué par le désert, il décida au contraire de créer sa propre course: un rallye de 10 000 kilomètres ralliant la capitale française à la capitale sénégalaise en 20 jours. Pour promouvoir son projet, il utilise la devise maintes fois citée «Si ta vie t’ennuie, risque-la». Le résultat ne se fait pas attendre: le premier rallye Paris-Dakar est organisé dès l’année suivante, le 26 décembre 1978.

Le symbole de l’aventure

Pour cette première édition, 170 participants relèvent le défi à moto ou en voiture, mais bien moins de la moitié parviendront à franchir la ligne d’arrivée. Dans cette grande aventure, leurs adversaires sont le sable, la poussière et les éboulis qui se forment lorsqu’ils avancent à vive allure. A l’aide d’un livre de route et d’une boussole, les pilotes progressent sous une chaleur écrasante, avec une visibilité souvent mauvaise, et doivent gérer les baisses de concentration sur des étapes qui durent parfois 16 heures, avec, de surcroît, un seul jour de repos et des nuits courtes. Les défaillances techniques, les tonneaux et les collisions se succèdent: le plus grand rallye à travers le désert s’avère être un test de résistance extrême. Un pilote en panne ou blessé peut attendre les secours pendant des heures, voire des jours entiers.

Pourtant, la popularité du rallye n’en est pas affectée, bien au contraire: dès lors, le Paris-Dakar est organisé chaque année à travers différents pays africains et devient le symbole de l’aventure par excellence. Il constitue le défi suprême des amateurs de moto audacieux, le turbo qui booste l’image de constructeurs automobiles comme Volkswagen, Mitsubishi, Nissan et Peugeot, et «le rêve pour ceux qui restent à la maison», comme l’a un jour déclaré Sabine.

Pourtant, les morts se succèdent et les pilotes ne sont pas les seuls à payer cette aventure de leur vie: parmi les victimes figurent des spectateurs et des passants, mais aussi le père du rallye en personne, décédé en 1986 dans un crash d’hélicoptère alors qu’il était parti à la recherche de participants disparus.

Obstacles vivants: dromadaires dans le désert africain. (Photo: EPA/Patrick Hertzog)

Play-boys et champions

Cette aventure dans le désert a toujours connu son lot d’anecdotes. Parmi elles, celle de Mark Thatcher, le fils de la Premier ministre britannique. En 1982, il disparaît dans le Sahara avec son copilote. Les recherches dureront six jours. Lorsqu’ils réapparaissent à 50 kilomètres de l’itinéraire, leur disparition a depuis longtemps pris la tournure d’une affaire d’Etat. Madame Thatcher affirmera plus tard que son fils n’était pas préparé. Quant au «gentleman driver», alors considéré comme un play-boy, il déclarera, une fois retrouvé, avoir tout d’abord besoin d’une bière, d’un sandwich, d’un bain et d’un rasage.

Par ailleurs, le rallye entretient le mythe de héros, de multiples vainqueurs comme le Finlandais Ari Vatanen, le Français Hubert Auriol et surtout Stéphane Peterhansel, surnommé «Monsieur Dakar», recordman du rallye qui a triomphé six fois à moto entre 1991 et 1998 avant de décrocher une sixième victoire en voiture en 2016 avec Peugeot. «Il n’y a rien de plus beau que de parcourir le désert au volant d’une voiture de course» a déclaré le Français âgé de 51 ans, fasciné par le Dakar.

Autre victoire inoubliable: celle de la «reine du désert» Jutta Kleinschmidt en 2001. L’Allemande reste jusqu’à aujourd’hui la seule et unique femme à avoir remporté le rallye, et ce au volant d’une Mitsubishi de l’année précédente pesant 200 kilos de plus que les voitures pros de l’époque.

Le choc des cultures: un paysan se retrouve face aux bolides de course. (Photo: Peugeot média)

Chassé par le terrorisme en 2008

Certes, les conditions de course étaient difficiles, mais l’instabilité politique croissance en Afrique a encore accru les problèmes. En 1998, des brigands tirent sur une Toyota. Deux années plus tard, plusieurs étapes sont supprimées au Niger suite à la menace terroriste. Tous les équipements et les participants seront alors transportés jusqu’à l’étape suivante par un avion Antonov. En 2007, l’itinéraire doit de nouveau être modifié, ce qui n’intimide pas les mordus du Dakar: pour son anniversaire en 2008, le rallye rassemble, avec 570 inscrits, un nombre record de participants. Mais un attentat cause la mort de plusieurs touristes français en Mauritanie et oblige l’organisateur A.S.O. (Amaury Sport Organisation) à prendre une mesure drastique: le rallye est annulé un jour avant le départ.

Son avenir restera cependant incertain pendant une courte période seulement: dès 2009, la grande course du désert repart, cette fois à travers les contrées sud-américaines, plus sûres et plus peuplées. Le circuit part alors de Buenos Aires, puis traverse les Andes et le désert chilien d’Atacama avant de revenir en Argentine. Quant à «l’authenticité» du rallye – qui continue à s’appeler Dakar pour des raisons symboliques (en ayant toutefois laisser le «Paris» de côté), tous les doutes ont été dissipés: face à un itinéraire d’une telle difficulté, plus d’un participant a dû dormir au beau milieu des dunes, n’ayant pas pu rejoindre le bivouac à temps.

Le Dakar, le défi suprême

Cette délocalisation, assurément radicale, s’est accompagnée d’un autre changement dû aux progrès techniques: les systèmes complexes à quatre roues motrices, les pneus spéciaux à pression variable et les GPS modernes ont permis de créer des étapes encore plus extrêmes. En outre, l’aventure d’origine est devenue un événement de grande ampleur, avec un nombre de spectateurs sur place à six chiffres, 1500 journalistes accrédités, 1200 heures de reportage diffusées sur 70 chaînes de télévision dans 190 pays et deux millions de followers sur les réseaux sociaux. D’après les informations fournies par les organisateurs, le Dakar fait également preuve d’engagement en matière d’écologie, puisque ses émissions de CO 2 sont compensées à 100%.

Toutefois, une professionnalisation de la course dans des proportions absurdes comme en Formule 1 n’est pas envisageable. Les pilotes de voitures, de motos, de quads et de camions de course restent en grande partie des amateurs, dont le budget n’atteint pas des millions de francs et qui, comme le révèlent plus d’un site Internet, réalisent un «rêve de gosse» en participant à cette course. Ils sont ainsi exactement dans le même état d’esprit que son fondateur. Celui-ci œuvrait en effet sans relâche en faveur des particuliers pour rendre accessible cette folle épopée à travers le désert au plus grand nombre.

Jusqu’à aujourd’hui, il est demandé aux participants d’aider leurs adversaires en difficulté sur le parcours. De toute manière, la plupart ne cherchent pas à gagner, mais simplement à terminer la course! Aujourd’hui encore, seuls deux tiers franchissent la ligne d’arrivée dans le meilleur des cas.

Ne jamais s’arrêter: pour ne pas s’enliser, les pilotes doivent aborder les dunes suffisamment vite. (Photo: Peugeot média)

En 2017, qui sont les participants?

Le 2 janvier 2017, amateurs et professionnels ont donc pris le départ de la 39e édition du Dakar. Cette année, l’itinéraire s’étend sur un peu plus de 9000 kilomètres. Après le départ dans la capitale du Paraguay, Asunción, il se poursuit à travers l’Argentine et les hauts plateaux boliviens, puis longe le lac Titicaca, avant de rejoindre Buenos Aires. Les pilotes et copilotes vont passer six nuits à 3500 mètres d’altitude, un véritable défi à lui seul, sans compter les difficultés qui les attendent toujours en chemin: ils doivent affronter le sable, la poussière et les éboulis, mais aussi s’orienter à l’aide du livre de route avec une mauvaise visibilité, le tout à une vitesse soutenue! A cela s’ajoutent la fatigue, la chaleur, les défaillances techniques et les accidents.

Qui donc sera couronné vainqueur de ce prestigieux rallye le 14 janvier prochain? Stéphane Peterhansel, qui a remporté en 2016 avec son copilote le premier Dakar pour Peugeot en 26 ans, est actuellement en septième position. Sébastien Loeb, son coéquipier chez Peugeot, neuf fois champion du monde des rallyes, a remporté quatre étapes l’an dernier, mais a dû faire face à de nombreux problèmes avant de pouvoir enfin monter sur le podium. Après deux jours de course, il a entamé la troisième étape en tête.

L’équipe de Peugeot est donnée favorite et, avec Carlos Sainz à la troisième place, la marque au lion possède un autre pilote expérimenté en réserve. Aussi paradoxal que cela puisse sembler dans le sport tout-terrain, cette équipe pro mise sur une propulsion et non sur une transmission intégrale. L’an dernier, le fait que le règlement ait autorisé un poids de véhicule plus faible, des pneus plus gros et des débattements plus grands s’est, dans tous les cas, avéré être un avantage (voir encadré).

De rudes adversaires en tête du rallye

Cependant, nous devons aussi prendre en compte les vainqueurs de 2012 à 2015: Mini est entrée en lice avec le Finlandais Mikko Hirvonen, arrivé quatrième en 2016, loin devant Sébastien Loeb, son adversaire au championnat du monde des rallyes. Une autre équipe qui a toutes ces chances de gagner est celle de Toyota, arrivée troisième en 2016, qui a engagé Nasser Al-Attiyah, deuxième sur le podium l’an dernier avec l’équipe Mini.

Mais le Dakar ne serait pas le Dakar si nous faisions d’ores et déjà des pronostics. Une chose est sûre: ce rallye ne laisse aucune place à l’ennui, même pour ceux qui restent à la maison et ne rêvent que de cela.

Vers les résultats en direct de l’étape actuelle.

