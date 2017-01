Une Monster à l'assaut des épingles

Présentée en 2013, la grande Monster 1200 représentait un pas de géant pour son constructeur, Ducati. Avec un moteur refroidi par liquide, un châssis inédit, un paquet d'aides électroniques au top et une partie cycle haut de gamme.

Oui, mais. Dans les petits virages serrés, ce gros roadster bourré de caractère se faisait encore régulièrement traiter de camion. La nouvelle version, que nous avons pu essayer dans l'arrière-pays au-dessus de Monte-Carlo, a vraiment corrigé ce défaut.

Silhouette caractéristique La moto a toujours la silhouette caractéristique d'une Monster. Sur ce point, on est rassuré. Mais elle est plus compacte dans ses dimensions. Et aussi dans le coup de crayon du designer.

La vraie surprise arrive cependant après à peine quelques mètres à son guidon. Alors qu'il fallait jusqu'ici forcer la Monster à virer sur les giratoires urbains resserrés, on n'a plus d'effort à faire avec ce nouveau millésime, ou presque.

Des modifications importantes ont été apportées à la géométrie de la moto pour obtenir ce résultat (empattement, chasse, notamment). Un bonheur arrivant rarement seul, le moteur Testastretta a profité de la mise en conformité avec les nouvelles normes européennes Euro 4 pour gagner une cartographie d'injection revue et corrigée. Elle a été lissée. Plus de gros sursauts, donc, quand on remet les gaz à bas régime. Côté sonore, on peut attester malgré Euro 4 que le moteur émet encore une belle musique.

Ce qui est remarquable, c'est que ce travail d'affinage ne s'est pas fait aux dépens des performances. On a bien 150 chevaux au maximum. Et le couple est encore plus conséquent. Les levées de roue avant sont fréquentes et sont un vrai plaisir - pour peu que l'on ait desserré le filet de l'anti-wheelie, paramétrable et désactivable.

Après six kilomètres sur autoroute, la route devient plus joueuse, et l'agilité perçue en ville refait son apparition. On peut désormais se permettre d'improviser ou de corriger une trajectoire au milieu d'un virage. Il y a même, pour la première fois sur une Monster, un ABS efficace lorsque la moto est inclinée - il ne la redresse pas et on peut conserver la trajectoire choisie.

Quickshifter up and down de série On a un peu moins l'impression d'être sur un rail qu'auparavant. Mais les avantages l'emportent largement sur les désavantages. Sur ce modèle (en version S), le Quickshifter est de série, et il travaille en montant comme en descendant les rapports de vitesses.

Les routes du test nous ont gratifiés de belles séries d'épingles que la nouvelle Monster s'est fait presque une joie d'attaquer. Le pneu arrière s'est parfois mis à gigoter sur le bitume dégradé, froid, humide et sale, ce qui fait évidemment partie du plaisir. De toute manière, l'électronique est là pour que cela ne dérape pas (trop).

Le filet de sécurité des aides à la conduite est prédéfini pour chacun des trois modes de pilotage, qui commandent chacun un type d'affichage différent. Mais on peut personnaliser à loisir. Dans tous les modes, il y a un jauge d'essence bien visible. On remarque aussi une autre nouveauté bienvenue, l'indicateur de rapport de vitesses engagé.

La Monster S sera disponible en Suisse dès le mois de janvier 2017, pour 18290 francs. Si l'on trouve tout cela trop cher et qu'un peu moins de haut de gamme suffit, il y a aussi la Monster 1200 tout court, à 15290 francs. (TDG)