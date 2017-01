Mercedes-Benz se dit numéro 1 du haut de gamme

Mercedes-Benz a affirmé lundi avoir été en 2016 la «première marque premium en terme de ventes» Le constructeur allemand marque ainsi son retour sur la première place du podium mondial d'où il avait été délogé par son compatriote BMW en 2015.

L'an dernier, la marque à l'étoile a vu ses ventes grimper de 11,3% sur un an, dépassant pour la première fois la barre symbolique des 2 millions d'unités. «Mercedes-Benz a non seulement crû plus vite que ses concurrents allemands, mais a également écoulé le plus de véhicules premium», souligne dans un communiqué le groupe Daimler, qui fabrique les berlines et SUV Mercedes mais aussi les citadines Smart et les luxueuses Rolls-Royce.

«Depuis 2013, Mercedes-Benz enregistre une croissance à deux chiffres. C'est désormais la première marque premium en terme de ventes», a commenté Ola Källenius, directeur des ventes de voitures de Daimler l'an passé, cité dans le communiqué.

Carton en Chine

Plus de quatre voitures Mercedes-Benz sur dix vendues dans le monde l'ont été en Europe. L'Allemagne en particulier reste un pilier important pour la marque de Stuttgart. Ses ventes ont grimpé de 7,2% sur un an dans ce pays, à environ 293'000 unités.

En Chine, premier débouché du constructeur allemand, les ventes ont bondi de près de 27% à environ 473'000 unités, tandis qu'elles ont reculé (-0,8%) aux Etats-Unis. (ats/nxp)