Les Maserati Ghibli, Quattroporte et Levante proposent la traction intégrale

Maserati s’attaque aux premiums d’outre-Rhin avec une arme redoutable, la transmission intégrale permanente. Certes, le «plus» en termes de sécurité qu’apporte cette technologie est indéniable, mais cette dernière devient quasi indispensable lorsque l’on veut affronter les routes hivernales avec la puissance et le poids de certains modèles.

Ce sont donc les Ghibli, Quattroporte et Levante qui héritent d’une transmission intégrale, lançant ainsi un clin d’œil appuyé à leurs rivales.

C’est aussi au tour de Maserati de proposer son SUV. En s’attaquant à ce nouveau segment à succès avec son Levante, la marque poursuit une croissance en pleine expansion.

Il est proposé avec une transmission intégrale permanente et amortissement piloté. Deux moteurs V6 turbocompressés l’équipent, développant 430 chevaux pour la version essence et 275 chevaux pour la version diesel.

Maserati avait concocté un circuit varié dans la neige et la glace de Cervinia afin de mettre en exergue les qualités de ces modèles à traction intégrale. Avec le Levante, il faut tenir compte du train avant très lourd facilitant le sous-virage. La traction intégrale, aidée par le différentiel à glissement limité, fait enrouler le train arrière, améliorant de manière progressive la dérive.

Différents programmes permettent de choisir le plus adapté aux circonstances routières et optimisent le comportement du Levante. La suspension pneumatique adaptative Skyhook filtre très bien les inégalités provoquées par la neige, et ce malgré le poids élevé du SUV.

La Ghibli et la Quattroporte font partie de l’offensive Maserati qui cherche à se développer avec de nouveaux créneaux tels que les véhicules de flotte et de leasing.

La Ghibli, qui représentait l’an passé les trois quarts des ventes de la marque, partage son châssis avec le Levante et adopte la transmission intégrale avec la plus puissante motorisation V6 disponible en essence, forte de 410 chevaux. Malgré l’enneigement, elle trace sa route sans problème, la transmission intégrale permettant d’exploiter correctement le potentiel de la voiture.

Il faut choisir l’amortissement ferme pour maîtriser les mouvements de caisse causés par l’inégalité de la chaussée, mais le comportement reste parfaitement maîtrisable. L’élégante Quattroporte, première berline quatre portes de la marque, se dote également de la transmission intégrale.

En équipant ces trois modèles d’une transmission intégrale, Maserati répond donc à la concurrence et à un souhait particulièrement apprécié par la clientèle Suisse.

(TDG)