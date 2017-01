Le Downtown, un GT vraiment polyvalent

Le Downtown 300 était déjà l'un des modèles à succès du constructeur taïwanais Kymco. L'évolution subie en 2016 avec le Downtown 350 ne devrait pas fondamentalement changer cela.

Au contraire. Nous avons pu tester ce scooter en Suisse durant quelques jours, grâce à l'importateur Amsler et au garage Oscar, à Lausanne.

Le premier changement visible est le nouveau dessin des faces avant et arrière. Le modèle 2015 était plutôt effilé, cette nouvelle version apparaît plus torturée.

Mais cette impression s'estompe dès que l'on met le contact et que les phares s'allument. Ils arborent désormais à l'avant des cercles de LED qui ne sont pas sans rappeler une autre marque, allemande, qui produit aussi des motos et des scooters. Mais c'est au final assez réussi.

Le changement le plus profond est par contre presque invisible. Le 350 que l'on voit sur les flancs fait référence à une augmentation de cylindrée. Pas spectaculaire sur le papier, car la puissance maximale est peu ou prou inchangée à 30 chevaux.

Mais elle est bien réelle sur la route, où l'on sent tout de suite la pêche de ce monocylindre moderne refroidi par liquide, que ce soit lors d'un démarrage ou en reprise. Les dépassements sur autoroute ne sont pas un problème, aux vitesses légales.

Les motoristes maison de Kymco ont fait en sorte que la verve du monocylindre soit disponible sur une plus grande plage de régimes, et ils ont aussi rendu la transmission automatique plus fluide.

Tout cela sans que la consommation d'essence ne change notablement - il y a toujours de quoi parcourir environ 300 km avec un plein.

Les suspensions arrières s'améliorent aussi. Elles amortissent véritablement les petits chocs, grâce à deux combinés par ailleurs facilement réglables en précharge. La tenue de route est du coup exempte de défauts aux vitesses normales, et le freinage itou.

Il y a juste les pneus, taillés pour la longévité plus que pour le ressenti de la route, qui avouent leurs limites et sollicitent un peu trop l'ABS.

Le coffre sous la selle est conséquent: il peut engloutir un casque intégral et un jet, par exemple, ou un ordinateur portable. La selle est est non seulement confortable, mais le dosseret du conducteur est aussi ajustable en profondeur.

On constate que les instruments de bord sont complets, quoique un peu tristes dans leur design, et que le pare-brise de série est peu protecteur, à l'inverse du bouclier avant. Pour un prix affiché à 6190 francs, on a entre les mains un scooter polyvalent, agile en ville malgré sa longueur, confortable et pratique. (TDG)