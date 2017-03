La nouvelle génération de l’Opel Insignia joue sur l’élégance

L’Opel Insignia est née en 2008 en remplacement de la Vectra. La berline a ouvert la voie, suivie du break l’an suivant. A l’époque, sa ligne effilée avait suscité l’admiration générale. Et elle avait conquis le titre de voiture de l’année 2009.

Mais le temps a passé et la marque allemande, appartenant depuis peu au groupe PSA, lance une seconde génération.

Cette Insignia 2 sera commercialisée en juin prochain dans les deux versions. La berline devient Grand Sport et le break reste le Sports Tourer. Ils seront proposés en six motorisations, trois essence et trois Diesel, et en deux ou quatre roues motrices (voir encadré).

Une Insignia plus longue à l’habitacle plus spacieux

La nouvelle génération joue sur l’élégance. On retrouve des éléments de design qui sublimait le concept Monza. L’ensemble semple plus homogène, une impression sans doute accentuée par une poupe plus large, moins étriquée que sur le modèle précédent.

Par rapport à ce dernier, la berline est plus longue de 5 cm et le break de 7 cm. Celui-ci frôle d’ailleurs les 5 m. Des porte-à-faux plus courts et un empattement allongé de 92 mm profitent à l’espace intérieur, en particulier aux passagers arrière.

Curieusement, le coffre de la Grand Sport perd 40 l dans sa configuration minimale. Au contraire de celui du Sports Tourer qui progresse, lui, dans sa version maximale, de 135 l (1663 l).

Le tableau de bord redessiné concentre de façon ergonomique toutes les commandes. Un accès facilité par un abaissement de trois centimètres de la position du conducteur.

Un comportement routier très convaincant

Les sièges très enveloppants se sont révélés toutefois assez durs lors des essais réalisés dans la région de Francfort. Au programme, de longs parcours exécutés avec le moteur essence de 140 ch (un peu limite, malgré l’allégement du véhicule), puis avec le Diesel 2 l et 170 ch, dont la poussée est fort efficace.

Sur la route, la nouvelle Insignia est indéniablement plus alerte, plus agile. Lors de ces essais, il a malheureusement été impossible de rouler avec la motorisation essence la plus puissante (260 ch) qui est dotée de la traction intégrale.

Mais en pure traction, elle assure comme une grande. Prises de cap précises, comportement très neutre en virage, confort de suspension excellent, cela compense la dureté des sièges… Est-il utile de noter que la nouvelle venue est dotée de tous les systèmes de sécurité active contemporains…

(TDG)