La lutte pour les bornes de recharge va débuter

Les voitures électriques rencontrent un succès croissant en Suisse. Succès toutefois freiné par le manque de stations et de bornes de recharge sur le territoire. La ville de Berne a ainsi décidé de construire 20 stations dans le courant de l'année, a annoncé le fournisseur d'électricité Energie Wasser Bern (EWB).

Le nombre de véhicules concernés est encore trop faible pour rendre ces installations rentables mais cela devrait changer dans les années à venir, a indiqué EWB qui entend ainsi se projeter dans le futur, raconte l'Aargauer Zeitung dans son édition du 27 mars.

Des stations prises d'assaut

Outre leurs prix, l'autonomie réduite des voitures électriques constitue un autre frein à leur expansion. Mais ce problème devrait être réglé peu à peu, puisque les modèles récents permettent déjà une autonomie de 400 kilomètres. Il faudra donc toujours plus de stations de recharge rapide, souligne Peter Arnet chez Alpiq E-Mobility. Ce dernier estime leur nombre minimum de 150 à 250 entre 2020 et 2025.

Tesla donne déjà de précieuses indications avec ses stations de recharge. Celle d'Egerkingen (SO) compte six bornes qui accueillent chaque mois plus de 1000 véhicules, a calculé Peter Arnet. «Et lorsque les Scandinaves font route l'été vers le sud avec leurs voitures électriques, la fréquentation est encore plus importante.»

Problèmes de puissance

De quoi alimenter les appétits de certains. Un groupe composé de fabricants automobiles allemands et américains envisage de construire des milliers de stations de recharge à travers toute l'Europe d'ici 2020. Ces perspectives font saliver les producteurs d'électricité puisqu'il faut une puissance de 350 kilowatts pour remplir les batteries d'une voiture en quinze minutes.

Le projet ne convainc toutefois pas Marco Piffaretti, pionnier des véhicules électriques et président de la start-up GoFast AG. La technique actuelle des voitures n'est pas encore au point pour une telle puissance.

Son entreprise a ouvert au Tessin une station qui permet d'alimenter un véhicule en 10 minutes avec 150 kilowatt, suffisant pour une autonomie de 100 kilomètres. Mais Marco Piffaretti précise que les voitures capables d'absorber une telle puissance pourraient arriver sur le marché vers la fin de l'année.

Les places seront chères

La lutte s'est notamment durcie afin de s'assurer les meilleurs emplacements. Les contrats de location font également l'objet d'âpres négociations, GoFast demanant ainsi des durées entre dix et vingt ans afin de garantir la rentabilité de ses stations. En outre, la Suisse ne compte qu'une quarantaine de stations-essence sur les autoroutes, aussi GoFast privilégie les emplacements à proximités des entrées et sorties d'autoroutes ainsi que les villes.

Certains fournisseurs d'électricité militent également pour que soit adaptée l'ordonnance sur les aires de repos. Sur ces emplacements, la vente de carburants est interdite mais ces endroits seraient parfaitement adaptés pour les bornes de recharges. L'infrastructure électriques, avec ses câbles et canaux, longe en effet les autoroutes.

