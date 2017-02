La belle vélocité de l’Astra Sports Tourer

La fiche technique

Opel Astra Sports Tourer 1.6 CDTi BiTurbo



Moteur Diesel 4 cyl., biturbo, 1598 cm3, 160 ch (118 kW) à 4000 tr/min, couple maxi 350 Nm de 1500 à 2250 tr/min. Boîte manuelle à six rapports. Traction.



Consommation Moyenne de notre essai 6,6 l. Consommation mixte selon le constructeur 4,1 l. Emissions mixtes de CO2 104 g/km (donnée d’usine). Catégorie de rendement énergétique A.



Performances Vitesse maximum 220 km/h; 0-100 km/h en 8,9 s.



Dimensions et poids Longueur/largeur/hauteur 4702/1871/1510 mm; poids à vide 1425 kg; coffre 540-1630 l.



Prix (version Excellence) 34 200 fr. Options: peinture métallisée 750 fr., Plus Pack (navigation systèmes d’assistance) 1090 fr., éclairage intelliLux 1490 fr., pack cuir Premium 2400 fr.



On peut aimer La ligne élégante, le confort, le moteur, le comportement routier.



On peut ne pas aimer Le volume minimal du coffre.