La Seat Leon Cupra 2017 hausse le ton

Après le restylage des versions «classiques» de la Leon, la turbulente Cupra est désormais sur la ligne de départ dans les versions cinq portes et break. Toujours très attendues par les amateurs de berlines sportives, ces déclinaisons remuantes sont fort recherchées pour leur rapport performances/qualité/prix.

Cette nouvelle version de la Leon Cupra honore la tradition en adoptant le groupe le plus puissant de l’histoire de Seat et s’équipe même, pour le break familial ST, d’une traction intégrale permanente et d’une boîte automatique DSG.

Nouveaux projecteurs LED et boucliers redessinés

Reprenant le restylage récent de la Leon, la Cupra propose de nouveaux projecteurs Full LED, des montants de couleur noire et des boucliers avant et arrière spécialement redessinés. L’aspect sportif est renforcé par des prises d’air plus larges, deux pots d’échappement chromés, des étriers de frein rouges et un spoiler arrière exclusif. Elle a vraiment belle allure, cette Cupra revisitée.

A bord, l’ambiance est également attrayante avec des sièges «sport», des décors en fibre de carbone ou en aluminium ainsi qu’un élégant revêtement d’Alcantara et cuir perforé. Notons que la carrosserie reçoit deux teintes métallisées supplémentaires: Mistery Blue et Desire Red.

Dotée d’un groupe 2.0 TSI délivrant 300 ch, la nouvelle venue s’honore d’être le modèle de série le plus puissant de la marque. Outre les dix chevaux supplémentaires, le couple maximal passe de 350 Nm à 380 Nm. Au volant, on apprécie sa disponibilité dès les bas régimes et durant toute la phase d’accélération.

Le ST n’est disponible qu’en version DSG

La version familiale ST est, pour sa part, disponible uniquement avec la boîte à double embrayage DSG et quatre roues motrices. Une garantie supplémentaire de sécurité pour la petite tribu qui fait partie du voyage.

Nous avons eu l’occasion de la pousser à ses limites sur route mouillée et circuit: les résultats sont époustouflants tant le sentiment de sécurité, de facilité de conduite et d’efficacité la rendent polyvalente en toutes circonstances.

Un système de direction progressive lui confère plus d’agilité dans les courbes et simplifie les manœuvres de stationnement par exemple. Un amortissement piloté améliore également l’efficacité en s’adaptant à l’état des routes et au style de pilotage du conducteur. Des réglages spécifiques sont disponibles pour rouler, par exemple, sur circuit.

A bord, les dernières technologies, dont un chargeur à induction, un GPS huit pouces ou un éclairage intérieur à LED permettant de choisir entre huit couleurs, agrémentent le voyage.

Sportive pure et dure, la Leon Cupra est dotée, en série ou, plus souvent, en option, de tous les équipements à la mode. Proposés, comme d’habitude, à des prix relativement sages. Lancement au début de mars.

(TDG)