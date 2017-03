La Peugeot 3008 est élue voiture de l'année

La 3008, 4x4 urbain du constructeur français Peugeot, s'est vu décerner lundi le titre de voiture européenne de l'année, à la veille de l'ouverture à la presse de la 87e édition du salon de l'automobile de Genève.

Il s'agit d'une autre bonne nouvelle pour PSA, qui regroupe les marques Peugeot, Citroën et DS. Le groupe français a annoncé plus tôt dans la journée être parvenu à un accord avec l'américain General Motors (GM) pour mettre la main sur sa filiale européenne en difficulté Opel/Vauxhall, une acquisition grâce à laquelle PSA entend se transformer en «champion européen».

Delighted and proud of the #CarOfTheYear Award for the #SUVPeugeot3008 ???????? #COTY pic.twitter.com/3Wt2aKBDyN