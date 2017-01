Duel au sommet du touring américain

A notre gauche, l'Indian Roadmaster. Le modèle le plus complet du constructeur américain pour qui veut voyager au long cours sur plus de 400 kilos de métal US. Et à droite, l'Ultra Limited de Harley-Davidson, la proposition comparable de l'autre grande marque américaine, qui a subi une cure de jeunesse en cette fin d'année, avec notamment un nouveau moteur.

La confrontation entre ces deux monstres chromés s'est effectuée en Suisse, sur quelques centaines de kilomètres.

Une précision: le Roadmaster est encore en version 2016, sans les petits plus annoncés par son constructeur pour la variante 2017. Au premier rang desquels, un nouveau tableau de bord à écran tactile intégrant un navigateur satellitaire.

Des machines proches en taille et en dotation Les deux machines sont proches par leur taille et par leur dotation. Elles sont toutes deux équipées de valises et d'un coffre conséquents, qui emportent tout le nécessaire pour une escapade jusqu'à Saint-Tropez, par exemple.

L'ABS est là, bien sûr, tout comme la radio et une connection Bluetooth ou USB avec un smartphone. De même pour le régulateur de vitesse adaptatif, pour une selle ultra confortable, des poignées chauffantes et un (très) gros moteur bicylindre en V. Avec de bonnes vibrations organiques qui vous donnent le sourire dès qu'on avance de quelques mètres.

La Harley se distingue, étonnamment, par son agilité et sa vivacité dans les changements de direction. Un gros avantage en ville et pour les demi-tours.

Sa concurrente est plus lourde à faire tourner (et plus lourde tout court), avec 422 kilos contre 413 pour la Harley), mais donne une plus grande impression de stabilité dans les virages.

Au passage, on peut battre en brèche un préjugé courant: ces deux motos freinent particulièrement bien et leurs repose-pieds ne touchent que très rarement le bitume en virage.

Comparatif des moteurs Le moteur de l'Ultra Limited (1745 cc) est plus moderne. Il est partiellement refroidi par liquide, ce qui lui donne plus de rondeur. Mais il est aussi plus vif à répondre à la commande d'accélération et distille moins de vibrations et de sons parasites.

Celui du Roadmaster est un peu plus gros (1811 cc) et aussi plus brutal. Ce que d'aucuns traduisent en disant qu'il a plus de caractère. Il chauffe aussi plus les jambes que son homologue Harley-Davidson. Tout est ici question de nuances.

On constate ensuite que le carénage et le pare-brise de l'Indian protègent un peu mieux des turbulences et que Miss Ultra permet de régler à la main la précharge de ses amortisseurs arrière. Bien pratique si l'on change la quantité de bagages emportés.

L'autre ligne de démarcation est l'esthétique. Chez Harley, on est très classique, alors que l'autre Américaine est plus extravagante, jusque dans les petits détails. Elle est aussi un peu plus chère, à 31200 francs, contre 30300 francs. Mais elle dispose d'un peu plus d'équipements dans la dotation de base.

O(TDG)