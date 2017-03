Cure de jeunesse pour le Skoda Octavia Combi

Skoda a retouché son break Octavia, lui offrant une silhouette plus tendue, marquée par une large calandre, des phares supplémentaires et des prises d’air plus imposantes.

Ses cotes ont été légèrement modifiées, il gagne huit millimètres en longueur. La voie arrière a été élargie de 20 à 30 millimètres. L’habitabilité reste exceptionnelle pour les passagers arrière et le coffre dispose d’un volume oscillant entre 610 et 1740 l.

Sept moteurs, remis au goût du jour, sont disponibles: trois TSI essence, trois TDI diesels et un groupe CNG pour la propulsion au gaz naturel. La plage de puissance s’étend de 110 ch à 184 ch.

Cette évolution de l’Octavia débouche aussi sur une offre de cinq systèmes d’assistance à la conduite supplémentaires. Ainsi, la fonction de freinage d’urgence en ville comprend désormais la protection préventive des piétons. La détection améliorée des véhicules sur les autres voies de circulation, l’alerte de présence transversale arrière, l’assistant de manœuvre avec remorque font partie des nouvelles fonctions disponibles, a priori en option.

Les systèmes d’infodivertissement appartiennent à une nouvelle génération. Quatre appareils sont à disposition en fonction du niveau des finitions et des options.

